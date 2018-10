L'associazione Down Lucca al mercato settimanale di piazza Aldo Moro a Capannori

Altre notizie brevi

giovedì, 11 ottobre 2018, 16:07

"A nome mio e dei Consiglieri del Gruppo Lega in Consiglio regionale-afferma il Capogruppo Elisa Montemagni-voglio esprimere il mio compiacimento per la nomina di Susanna Ceccardi come Commissario della Lega in Toscana." "A Susanna-prosegue il Consigliere-spetterà, tra l'altro, il fondamentale ruolo di gestire il partito in vista della prossima tornata...

giovedì, 11 ottobre 2018, 15:30

Presso il Centro Chiavi d'Oro (al numero 6 della via omonima), tornano gli ormai consueti "Pomeriggi di cultura e d'amicizia".

giovedì, 11 ottobre 2018, 14:54

Sabato a partire dalle ore 8.30 con termine alle ore 14, è in programma il convegno sul tema “A proposito di arteriopatie”. Moderatori della prima sessione i medici Maurizio Lunardi e Giancarlo Tintori, della seconda sessione Lorenzo Mencacci e Francesco Bovenzi.

giovedì, 11 ottobre 2018, 14:26

L'associazione Luccasenzabarriere onlus vuole pubblicamente ringraziare Franca e Luca per la loro generosità. In occasione del loro matrimonio, avvenuto il 22 settembre scorso, i due sposi hanno promosso tra amici e parenti una raccolta fondi a favore dell'associazione impegnata nella difesa dei diritti delle persone disabili.

giovedì, 11 ottobre 2018, 14:02

La scuola Santa Dorotea organizza una serata di beneficenza che si svolgerà sabato 13 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa Dei Servi Lucca. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Associazione Alice Benvenuti Onlus per le famiglie dei bambini oncologici dell'ospedale pediatrico Meyer.

giovedì, 11 ottobre 2018, 13:08

L'Associazione Culturale Gaetano Salvemini nasce nel 2017 con l'intento di dare un contributo su temi di rilevanza sociale. Durante l'anno passato abbiamo realizzato convegni e progetti educativi su legalità, bullismo, violenza di genere e violenza sugli animali.Sabato 13 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.00, all'interno del calendario Vivi Lucca...

giovedì, 11 ottobre 2018, 11:08

"Un bilancio più che positivo, 8 su 10 studenti hanno trovato lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma. Un dato importante, che conferma come una formazione specializzata ed al passo con i tempi sia fondamentale per dare ai ragazzi strumenti utili per affrontare l'attuale mercato del lavoro.

giovedì, 11 ottobre 2018, 10:37

Da oggi tutti coloro che sono interessati a dedicare i percorsi di alternanza scuola lavoro al mondo del volontariato hanno la possibilità di usufruire gratuitamente di formazione, orientamento, consulenza e banche dati informative.Cesvot, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, con Anp - Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle professionalità...

giovedì, 11 ottobre 2018, 08:59

Lucca Jazz Donna 2018 ospiterà la Sezione Provinciale AISM di Lucca nell’anno in cui l’associazione celebra i 50 anni di attività. Il prossimo 12 ottobre, in occasione della serata al Real Collegio (Lucca), un gruppo di volontarie e volontari della Sezione Provinciale di Lucca sarà presente per promuovere le attività dell’Associazione.

mercoledì, 10 ottobre 2018, 16:46

Come annunciato a fine settembre, nei prossimi giorni E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, concluderà i lavori di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico di Capannori, località San Gennaro, iniziati a settembre con due lotti di interventi.