Leone e Bonturi incontrano i cittadini al Circolo Arci

Altre notizie brevi

domenica, 14 ottobre 2018, 17:34

Paolo Venturi del direttivo territoriale di Uilcom Toscana Nord settore carta, ha diffuso un comunicato in cui, oltre a manifestare preoccupazione per il futuro dei lavoratori della Tissue Tech, stigmatizza il comportamento del sindacato Cgil che ha costretto i sindacalisti Uil a non presentarsi al tavolo della trattativa con l'azienda:

domenica, 14 ottobre 2018, 10:29

L' Associazione culturale La Ruota invita alla prossima iniziativa "Aspettando la... Festa della Castagna" che si svolgerà presso il Centro Culturale Le Macine venerdì 19 ottobre a partire dalle 16,30. Proiezione del documentario "Era il pane dei poveri" del documentarista Roberto Giovannini.

sabato, 13 ottobre 2018, 17:39

"L'azienda sanitaria deve tutelare fi più i propri operatori contro le aggressioni, fisiche o verbali, che mettono a repentaglio la sicurezza psicofisica dei dipendenti, in particolare nei punti nevralgici come Pronto soccorso, Cup e sportelli aperti al pubblico.

sabato, 13 ottobre 2018, 17:15

Arrivano segnalazioni di spari di fucile in prossimità della pista ciclabile "Puccini", lungo il Serchio. E il consigliere comunale Daniele Bianucci, che ha raccolto la preoccupazione dei cittadini, chiede maggiori controlli: a garanzia della piena sicurezza di tutte e tutti.

sabato, 13 ottobre 2018, 17:09

L'ANPI Provinciale di Lucca, in data 11 ottobre, durante la propria Assemblea territoriale ha eletto ad unanimità il nuovo Presidente provinciale, nella figura di Filippo Antonini.Antonini, nel ringraziare l'ex Presidente, Gabriella Paolini (dimessasi per motivi familiari), per il proficuo lavoro svolto in questi tempi difficili, ha tracciato - nuovamente -...

sabato, 13 ottobre 2018, 13:53

Posizionate pochi giorni fa e già pienamente funzionanti: sono le nuove rastrelliere per biciclette sistemate nel parcheggio Cittadella, quello adiacente all'ex Manifattura Tabacchi. Un modo tangibile per sostenere ulteriormente la mobilità ciclabile e favorire lo scambio tra auto e biciclette, incentivando così, dove possibile, l'uso delle due ruote al posto...

sabato, 13 ottobre 2018, 11:17

Va all'attacco il consigliere del direttivo della Lega Manuel Alessandri denunciando i problemi di sicurezza presenti nel territorio porcarese come, ad esempio, nella zona ex-corallo. "In questo ultimo periodo - denuncia - sta succedendo di tutto ci sono troppe zone franche, e pochi occhi elettronici.

sabato, 13 ottobre 2018, 10:02

Martedì 16 ottobre 2018 ore 21.30 Cinema Astra Lucca – Prime visioni "Parigi a piedi nudi" di Dominique Abel, Fiona Gordon – Francia/Belgio, 2016 – 84' con Dominique Abel, Fiona Gordon, Emmanuelle RivaFiona, una libraia di una piccola cittadina canadese, riceve una lettera di richiesta d'aiuto dalla novantatreenne zia Martha,...

sabato, 13 ottobre 2018, 09:20

Nuova apertura Bar More'. Il More' si trasferisce su viale Europa a Marlia (accanto al Caselli). I fratelli Samuele e Mariano ripartono con una nuova scommessa puntando sulle colazioni, spuntineria e aperitivi. Inaugurazione sabato 13 dalle ore 18.30 in poi.

venerdì, 12 ottobre 2018, 23:27

Il capogruppo di Viviamo Porcari, Roberta Menchetti, motiva così il voto contrario alla mozione sulla Ruga presentata dalla minoranza in consiglio comunale mercoledì 10 ottobre.