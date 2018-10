Lorenzo Lenzi propone l’ascolto guidato del dittico Le Villi, musicata da Giacomo Puccini, e di Ehi, Giò, su musica di Vittorio Montalti

lunedì, 15 ottobre 2018, 22:41

Lunedì 22 ottobre, nella Saletta Catalani del San Luca Palace Hotel di via San Paolino, Lorenzo Lenzi propone l’ascolto guidato del dittico Le Villi, musicata da Giacomo Puccini, e di Ehi, Giò, su musica di Vittorio Montalti.

La serata è organizzata - come consuetudine - dal Circolo Amici della Musica “A. Catalani”, in previsione dell’imminente trasferta a Firenze per assistere alle due opere. Scopo delle serate di ascolto guidato proposte dal Circolo Catalani, è la visione ad ampio raggio – in modo sintetico ed approfondito – dell’opera lirica, balletto o concerto sinfonico, per una più attenta fruizione da parte dello spettatore attraverso un linguaggio facilmente accessibile a tutti.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti. La prenotazione è obbligatoria (tel 347 9951581). Il 31 maggio 1884, al Verme di Milano, andò in scena Le Villi, prima opera di Giacomo Puccini. Il soggetto fiabesco di matrice nordica, su cui è costruita la drammaturgia, era di gran moda in quegli anni; il libretto di Ferdinando Fontana è infatti ispirato all’antica leggenda germanica delle Villi, creature fantastiche vendicatrici delle anime delle fanciulle morte per amore. i Gi è l’opera di ittorio Montalti dedicata a Gioachino Rossini. L’allestimento di Firenze è la versione definitiva dopo quella presentata al Teatro Lirico di Spoleto del 2016. Montalti ritrae un Rossini ormai anziano nel suo rifugio di Passy e costretto, dall’inaspettata visita di una squadra di operai, a rivivere alcune tappe del suo mito. I fantasmi del passato riprendono cos vita in una scrittura musicale c e si muove tra l’ampia gamma delle intona ioni vocali impiegate sonorit elettroacustic e e colte cita ioni musicali.