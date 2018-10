Lucart a Ecomondo dal 6 al 9 novembre 2018

Altre notizie brevi

lunedì, 29 ottobre 2018, 19:38

Anche mercoledì 31, come ogni mercoledì, dalle ore 18,30, nel cuore del centro città di Viareggio, sulla centralissima Via Fratti , civico 538, di fianco all'Ospedale Tabarracci, torna il consueto appuntamento con l'aperitivo "happy hour" del Caffè Lencioni.

lunedì, 29 ottobre 2018, 17:03

"Il Presidente-Sindaco Menesini è vittima e carnefice allo stesso tempo. Se oggi ci troviamo alle porte con i sassi con il rischio di perdere dei finanziamenti sudati, come giustamente scrive, è perché qualcuno ci ha messo del suo.

lunedì, 29 ottobre 2018, 17:02

Domenica 4 novembre avrà inizio la prima giornata del progetto NATURALmente Avventura 2.0, ideato da Officina Natura e dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni.Come primo approccio all'escursionismo si parlerà di come si organizza uno zaino funzionale per un'uscita giornaliera e/o di più giorni.

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:20

L'amministrazione comunale rende noto che sono in pagamento i mandati relativi ai rimborsi TARES-TARI per gli anni 2013-2014-2015. Gli interessati che riscuotono con quietanza diretta, possono recarsi presso qualsiasi sportello del BPM. s.p.a. (Cassa di Risparmio di Lucca) muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:10

Raccordo continuo con gli uffici nazionali della Protezione Civile e con tutti i soggetti che a livello locale sono impegnati nelle attività per mitigare i danni provocati dall'ondata di maltempo che in queste ore sta interessando tutta la penisola.

lunedì, 29 ottobre 2018, 15:57

Dal 1° all'11 novembre i locali della ex Chiesa della Misericordia ospiteranno la mostra del fotografo Stefano Lotumolo.

lunedì, 29 ottobre 2018, 14:50

"Ha riscosso un grande successo la festa di inaugurazione della Casa del Popolo a Verciano, organizzata ieri pomeriggio (28 ottobre) dalla Società di mutuo soccorso Giuseppe Garibaldi, e dedicata al sindaco di Riace, Mimmo Lucano - si legge nella nota di Potere al Popolo Lucca. - .

lunedì, 29 ottobre 2018, 14:44

Domani sera, martedì 30 ottobre, alle ore 21.00, ad Artè in via Carlo Piaggia, si terrà l'incontro 'Faccia a faccia' con il sindaco. Il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Capannori per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione, nonché...

lunedì, 29 ottobre 2018, 13:26

"Il ministro Toninelli lasci stare Lucca. I finanziamenti per gli assi viari sono stati stanziati dai governi del Pd e dagli enti locali, è un'infrastruttura troppo importante per la città, M5S-Lega non si azzardino a bloccarla.

lunedì, 29 ottobre 2018, 10:03

Sono previste grandi novità per questa edizione della festa di Halloween organizzata come sempre dai volontari della Misericordia di Montecarlo, anche per questo 2018 il piccolo borgo medioevale si trasforma in Montecharloween. Ma i giochi, gli intrattenimenti, le animazioni, seguiranno un nuovo itinerario che percorrerà tutta la via Roma nel...