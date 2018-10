Lunedì la presentazione del romanzo di Stefano Tofani Fiori a rovescio

Altre notizie brevi

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:47

Informazione di servizio ai genitori dei bambini frequentanti le scuole presenti in piazzale Verdi: la validità dei tagliandi consegnati dall'amministrazione comunale per sostare nelle aree individuate è stata prorogata fino al 15 novembre 2018.

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:25

La relazione e la comunicazione tra genitori e figli, è questo il tema che sarà trattato in “Immaginiamo: Per crescere insieme” un ciclo di otto incontri gratuiti dedicati a mamme e papà con bambini fra zero e sei anni che si svolgeranno nei Comuni della Piana di Lucca, condotti dal...

giovedì, 25 ottobre 2018, 16:01

Già in corso e fino al 4 novembre, si tiene a Palazzo Ducale la mostra personale di Jeremie Moreau, il giovane fumettista francese, vero astro nascente della bande dessinée che in pochi anni ha saputo collezionare numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale della Giuria Gran Guinigi...

giovedì, 25 ottobre 2018, 15:15

E’ “made in Lucca” la prima app europea dedicata all’Endoscopia digestiva.

giovedì, 25 ottobre 2018, 14:04

"Mentre da più parti-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale-s'invita Don Biancalani, parroco pistoiese di Vicofaro a tenere un basso profilo, evitando sovraesposizioni mediatiche ed affini, il prelato coglie, invece, la palla al balzo per rinfocolare potenziali polemiche, andando a Lucca a parlare del suo modo di accogliere...

giovedì, 25 ottobre 2018, 12:40

E' stata rinviata a domenica 25 novembre la "Fiera dell'Ottobre Capannorese", inizialmente prevista per domenica 28 ottobre. Alla base della decisione presa dagli organizzatori - in pieno accordo con i venditori ambulanti che avrebbero dovuto essere presenti - c'è la prevista allerta meteo, che indica per domenica prossima forti temporali...

giovedì, 25 ottobre 2018, 09:34

Lunedì 29 ottobre ultimo incontro con i consiglieri comunali Teresa Leone e Renato Bonturi presso il Circolo Arci in via Santa Gemma galgani n79 a disposizione dei cittadini lucchesi dalle ore 16,30-18,30. Alle ore 18 sarà presente anche il presidente Ismaele Ridolfi del Consorzio di Bonifica.

mercoledì, 24 ottobre 2018, 17:41

Sabato 27 ottobre l’associazione Lucca Blues Festival organizza una cena e uno spettacolo musicale al Foro Boario: un appuntamento che sarà anche una festa e che sarà utile per raccogliere fondi per le attività dell’associazione stessa.

In occasione del mercato settimanale venerdì 26 ottobre a Capannori in Piazza Aldo Moro dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sara’ allestito il gazebo della LEGA promovendo la distribuzione dello spray urticante alle cittadine lucchesi.