Maltempo, annullata l'iniziativa 'Alla riscoperta di un vecchio borgo'

Altre notizie brevi

venerdì, 26 ottobre 2018, 19:41

I fatti di cronaca nera di questi giorni non paiono minimamente sfiorare il comune senso del pudore da parte della giunta Tambellini, in ossequio questa sera al filantropo dell’accoglienza diffusa Don Biancalani. Cosi Marco Santi Guerrieri, commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, timbra come inopportuna per non dire...

venerdì, 26 ottobre 2018, 18:40

La Sesta Edizione del Concorso Canoro, "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini", che si terra a Lucca mercoledì 5 dicembre (location in via di definizione), vedrà il gota della musica leggera far parte della Giuria.

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:03

Alle 12.54 di oggi (venerdì 26 ottobre) è stato emesso dal Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana un avviso di criticità che prevede allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore sul territorio della Toscana nord occidentale dalle ore 14.00 fino alle ore 23,59 di sabato...

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:57

Dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2019 nelle aree del territorio comunale che si trovano al di sotto dei 200 metri sul livello del mare non si potrà bruciare all'aperto. Lo stabilisce un'ordinanza sindacale che, in linea con il Pac (piano di azione comune) della Piana di Lucca, recepisce...

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:27

“Vi abbraccio con tutto il mio affetto e con profonda gratitudine”. Arriva dalla Siria il messaggio di ringraziamento di suor Arcangela Orsetti, rivolto a tutti coloro che hanno partecipato alla rassegna corale “Voci per Aleppo”, a favore dell’ospedale San Luigi, dove opera la religiosa lucchese.

venerdì, 26 ottobre 2018, 13:29

Riaprono i termini del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 3 posti di specialista amministrativo contabile categoria giuridica D1. Tra i requisiti richiesti c'è il possesso di una laurea triennale, di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o di una laurea magistrale.

venerdì, 26 ottobre 2018, 09:45

Amanti del vintage e curiosi questo weekend non fatevi sfuggire "il MERCATINO DELLE CARABATTOLE" il mercatino dell'usato e del riciclo più grande della Toscana e per di più coperto che vi permetterà di fare un vero e proprio salto indietro nel tempo.

venerdì, 26 ottobre 2018, 08:56

Prosegue "Italiam non sponte sequor" - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall'Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell'Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa' Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:47

Informazione di servizio ai genitori dei bambini frequentanti le scuole presenti in piazzale Verdi: la validità dei tagliandi consegnati dall'amministrazione comunale per sostare nelle aree individuate è stata prorogata fino al 15 novembre 2018.

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:45

Lunedì 29 ottobre, alle ore 16.00, presso il Centro Chiavi d'Oro, presentazione del romanzo di Stefano Tofani, Fiori a rovescio, Nutrimenti 2018