Nei prossimi giorni saranno abbattuti cinque alberi malati delle Mura

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:01

Da domani (giovedì 11 ottobre) alle ore 21.15 nella sala riunioni del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro inizia il corso gratuito di meditazione con il metodo Sahaja Yoga. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Capannori. Per informazioni: Laura tel 3480917255, Narciso 3355739568, corsi@shajayogalucca.it.

mercoledì, 10 ottobre 2018, 13:17

C’è molta attesa per il secondo incontro delle Conversazioni in San francesco che sabato 13 ottobre, ore 21, vedrà protagonista lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani. Come di consueto la serata è ad ingresso gratuito e biglietti saranno disponibili, fino ad esaurimento dei posti disponibili, da domani (11 ottobre) alla...

mercoledì, 10 ottobre 2018, 10:31

Il coraggio di essere oggi una musicista donna nel jazz, e di fare musica attuale. Prosegue questo venerdì 12 ottobre 2018 alle 21,15 al Real Collegio di Lucca il festival Lucca Jazz Donna, a ingresso libero.

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:26

Le Prade, poste a mille metri di altitudine, meritano un'escursione in ogni stagione dell'anno ma nel periodo autunnale regalano atmosfere davvero belle grazie alla varietà dei colori che caratterizzano i boschi, con i noccioli, i castagni e i faggi che si mescolano a queste altitudini.

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:06

“Basta con il modello Renzi. E’ arrivato il momento di cambiare le cose nel Partito Democratico oppure rischieremo davvero di subire un effetto irreversibile sull’elettorato di sinistra” apre cosi la propria dichiarazione il consigliere comunale di Porcari David Del Prete e candidato all’assemblea regionale del Partito Democratico a sostegno del...

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:03

Riceviamo e pubblichiamo una nota della consigliera comunale Donatella Buonriposi (Lei Lucca) sui temi della scuola innovativa a San Concordio, della sanità e dell'ispettore ambientale. Ieri Buonriposi ha votato a favore della cessione di un terreno comunale a San Concordio all'Inail per la costruzione di una scuola innovativa, ma nel...

martedì, 9 ottobre 2018, 22:34

Presso il Centro Chiavi d'Oro (al numero 6 della via omonima), tornano gli ormai consueti "Pomeriggi di cultura e d'amicizia". Venerdì 12 ottobre 2018, alle ore 16,30, nei locali del Centro esibizione del trio di musiche popolari "Ocarine Gaggle" - alla lettera, autoironico, "branco di ochette " - che nasce...

martedì, 9 ottobre 2018, 17:03

Ancora un intervento in partenza nell'ambito della valorizzazione delle Mura urbane. I lavori avranno inizio mercoledì 10 ottobre e interesseranno la riqualificazione del percorso pedonale dalla sortita San Martino a viale Marti (Circonvallazione). Il percorso, infatti, attualmente è cementato mentre con i lavori in partenza si provvederà alla stesura dell'asfalto...

martedì, 9 ottobre 2018, 15:51

Mostra d'arte in Cantiere sull'Africa - in via della Fratta, 3 nel centro storico, l'evento è organizzato da FRANCESCO FELLA, VENERDI 12 OTTOBRE ore 20 espongono le loro opere il fotografo MARCO del GRECO, FABRIZIO BARSOTTI- SIMONE ROMANI-ANTONIETTA CAPECCHI, ore 21,30 proiezioni sul tema di ROBERTO GIOVANNINI.

martedì, 9 ottobre 2018, 14:39

Giovedì 11 ottobre alle ore 21 nella sala Pardi del polo culturale "Artemisia" di Tassignano è in programma la presentazione del libro di Marco Orsi "Dire Bravo Non Serve" edito da Mondadori, nell'ambito del ciclo di iniziative "Pedagogia Globale - Nuove Consapevolezze" promosso dal Comune e dall'associazione Paideia.