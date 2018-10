“Nemici o amici dei grassi? Scopriamolo con la lipidomica”, sabato la conferenza

giovedì, 4 ottobre 2018, 15:33

Il 6 ottobre, dalle 15 alle 17, presso la Sala Mascagni- CENTRO CONGRESSI Best Western Grand Hotel Guinigi, Via Romana, 1247 a Lucca, si parlerà di salute e corretta nutrizione.

Una conferenza aperta al pubblico, organizzata dalla dottoressa Lucia Gaglio, che si occupa da anni di Nutrizione Integrata. All’evento parteciperà la dottoressa Carla Ferreri, una presenza importante per approfondire l’argomento in quanto Primo Ricercatore CNR di Bologna.

“ Di cosa si parlerà? di GRASSI- dice Gaglio- argomento scottante nelle diete, decisamente un tipo di ingrediente da utilizzare con molta parsimonia, da non confondere col nostro prezioso alleato del Mediterraneo, l’olio di oliva” dice la dottoressa Gaglio.

C’è tanto da sapere sui grassi, infatti, e per fortuna la conoscenza scientifica ci viene in aiuto, perché ha da poco rivalutato il loro ruolo come importante, diciamo ELEMENTI INDISPENSABILI per le nostre cellule. È incredibile! Ma vero.

“Ne costituiscono la parte essenziale, chiamata membrana cellulare- continua Gaglio- ed è bene sapere che quando mangiamo, nutriamo non solo lo stomaco, e la psiche, ma stiamo fornendo anche gli elementi utili alla formazione della membrana. Lo strato -membrana cellulare- che si andrà a costituire/ricostituire, deve essere EQUILIBRATO, per poter svolgere le proprie funzionalità (protezione, nutrimento e rigenerazione) nel miglior modo possibile”

Ecco che a questo punto entra in gioco la scienza chiamata LIPIDOMICA che ha posto in luce l'importanza della scelta dei grassi da mangiare, in ogni fase della vita (accrescimento, sviluppo e fertilità, invecchiamento e longevità).

Nella conferenza indetta dal titolo: “Nemici o amici dei grassi?Scopriamolo con la lipidomica" sarà la dottoressa Carla Ferreri infatti a parlare dei segreti della membrana cellulare, e dei suoi componenti, quei grassi di cui l'organismo umano non può fare a meno e che quindi devono essere nostri fedeli amici. Con parole di uso comune porterà i presenti nel mondo della lipidomica, per comprenderne l'importanza, ed anche imparare a comporre un carrello della spesa, che sia quanto più equilibrato possibile (proprio come la membrana cellulare desiderata!).

Il tutto sarà moderato e supportato dalla dottoressa Lucia Gaglio, esperta di nutrizione integrata, che opera presso il suo studio ad Altopascio, dove è possibile eseguire l’analisi, innovativa, lipidomica di membrana cellulare FAT PROFILE, di cui parlerà.

INGRESSO GRATUITO

Per maggiori info visitare: http://www.studionutrizioneintegrata.it/