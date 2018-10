Numeroso pubblico per l'evento con il fotografo Roberto Giovannini

martedì, 16 ottobre 2018, 13:33

Francesco Fella ringrazia il fotografo Roberto Giovannini per la bella serata di venerdì 12 ottobre in via della Fratta n3 per "Arte in Cantiere". Numeroso pubblico è intervenuto alla serata a congratularsi per i bellissimi video del noto fotografo. L'idea di Francesco Fella, insieme al pittore Fabrizio Barsotti, è quella di avere la possibilità di sfruttare fondi vuoti per eventi artistici spostandosi in una via come via dei Fossi, dove Barsotti ha il suo studio d'arte in via del Fosso n153. Erano presenti anche Simone Romani, Antonietta Capecchi e Marco Del Greco.