Capannori: "Fantasismo iconografico di Leonardo da Vinci" la mostra fotografica amatoriale di Eni Cagnoni

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:49

Si intitola "Fantasismo iconografico di Leonardo da Vinci" la mostra fotografica amatoriale di Eni Cagnoni che sarà allestita da lunedì 8 a sabato 27 ottobre al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori.



L'esposizione si sviluppa in tre sezioni mettendo in risalto il metodo del grande Leonardo di combinare insieme fantasia dei particolari e realtà dell'opera raffigurata. "Nei secoli l'icona universale del genio italiano Leonardo da Vinci – scrive l'autrice nella presentazione della mostra – ha provocato nelle varie generazioni l'affermarsi di un mito, quale patrimonio da conservare e tutelare, modello esemplare per i giovani di tutte le età a cui ispirarsi e confrontarsi".



Eni Cagnoni venerdì 12 ottobre alle ore 18 al museo terrà un evento di presentazione dell'esposizione.



Il museo Athena è aperto con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. L'ingresso è libero.