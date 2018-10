Filippo Antonini nuovo presidente provinciale Anpi

sabato, 13 ottobre 2018, 17:09

L'ANPI Provinciale di Lucca, in data 11 ottobre, durante la propria Assemblea territoriale ha eletto ad unanimità il nuovo Presidente provinciale, nella figura di Filippo Antonini.

Antonini, nel ringraziare l'ex Presidente, Gabriella Paolini (dimessasi per motivi familiari), per il proficuo lavoro svolto in questi tempi difficili, ha tracciato - nuovamente - l'impegno dell'Associazione nel portare avanti i valori

dell'antifascismo, la difesa- della Costituzione e la memoria della Resistenza 1943-45. Consapevole che questi obiettivi potranno essere raggiunti solo consolidando le sezioni esistenti sul territorio e strutturandone di nuove, favorendo il più possibile la loro organizzazione, collaborazione e comunicazione. Al termine tutta l'Assemblea territoriale ha ricordato quei giovani, Uomini e Donne, che quando sembrava che tutto fosse perduto scelsero la via dei monti non solo per coraggio ma anche per dignità e riscatto, ancora risuonano le parole di quei partigiani e partigiane che affrontarono e sconfissero l'esercito più forte e crudele al mondo "... più il nemico è forte e meno bisogna aver paura..."