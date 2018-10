Capannori: letture di nati per leggere nell'ambito della campagna 'Ma dove? in biblioteca'

lunedì, 15 ottobre 2018, 13:54

Anche a Capannori si svolge la campagna di promozione 'Ma dove? In biblioteca',-Ottobre bibliodiverso per leggere in Toscana- promossa dalla Regione Toscana.

Mercoledì 17 ottobre alle ore 16.30 alla biblioteca 'Il Melograno' di San Leonardo in Treponzio e venerdì 19 ottobre alle ore 17.30 al polo culturale Artémisia di Tassignano si svolgeranno alcune letture di 'Nati per leggere' rivolte ai bambini da 0 a 6 anni.

Il tema per l'edizione 2018 della campagna è 'Bibliodiversità come strategia di diffusione del libro e della lettura' nel rispetto della diversità culturale applicata alla filiera del libro, quindi alla diversificazione della produzione editoriale a disposizione del lettore comprensiva delle produzioni di editori indipendenti e dell'offerta culturale.