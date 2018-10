Montemagni (Lega): “Don Biancalani in tour a Lucca, il paladino dell’accoglienza cerca proseliti”

giovedì, 25 ottobre 2018, 14:04

"Mentre da più parti-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale-s'invita Don Biancalani, parroco pistoiese di Vicofaro a tenere un basso profilo, evitando sovraesposizioni mediatiche ed affini, il prelato coglie, invece, la palla al balzo per rinfocolare potenziali polemiche, andando a Lucca a parlare del suo modo di accogliere gli immigrati." "In pratica-prosegue il Consigliere-non pago dell'ennesimo polverone dopo aver criticato aspramente i per noi doverosi controlli effettuati nei giorni scorsi nella canonica, ecco che decide di recarsi in trasferta per fare opera di proselitismo." "Insomma-precisa l'esponente leghista-ovviamente nulla vieta a Don Biancalani di muoversi liberamente sul territorio, ma quello che ci lascia perplessi e come questo prete non perda occasione per farsi una sorta di pubblicità, lamentandosi poi a destra e manca perché si sente un perseguitato." "Insomma-conclude Elisa Montemagni-saremo all'antica, ma noi abbiamo un'altra visione di quello che dovrebbe essere il modo di comportarsi di un ecclesiastico; fare del bene al prossimo, senza cercare continuamente la luce dei riflettori..."