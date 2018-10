Nuove rastrelliere per bicicletta al parcheggio Cittadella

sabato, 13 ottobre 2018, 13:53

Posizionate pochi giorni fa e già pienamente funzionanti: sono le nuove rastrelliere per biciclette sistemate nel parcheggio Cittadella, quello adiacente all'ex Manifattura Tabacchi. Un modo tangibile per sostenere ulteriormente la mobilità ciclabile e favorire lo scambio tra auto e biciclette, incentivando così, dove possibile, l'uso delle due ruote al posto della macchina.



«Credere nella mobilità ciclabile significa anche favorire e accrescere la presenza delle piccole e grandi infrastrutture sul territorio – spiega l'assessore alla mobilità, Gabriele Bove – Oltre alle piste ciclopedonali, servono anche le rastrelliere, perché chi va in biciclette deve poter lasciare il mezzo in sicurezza in più punti della città. La scelta di posizionarne nel parcheggio Cittadella ha una doppia valenza: da una parte si incentiva sempre più lo scambio auto-bici in una zona totalmente sprovvista di stalli per le due ruote; dall'altra facciamo anche un'operazione di decoro urbano in quella parte di centro storico»