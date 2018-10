Panchieri: "Elezioni Pd, una bella pagina politica"

lunedì, 15 ottobre 2018, 10:19

Roberto Panchieri, segretario del Circolo PD del centro storico, commenta l'affluenza alle elezioni per la nomina del segretario regionale della Toscana del Pd.



"Che migliaia di cittadini escano di casa per andare a votare la scelta del Segretario Regionale della Toscana del PD - dichiara - è una bella pagina di una politica pulita e non urlata. E' certamente un raggio di luce nello squallore della politica delle urla e delle chiacchiere che caratterizza questa fase della storia nazionale e locale. Il risultato ci dice che c'è un'ampia maggioranza intorno alla guida di Simona Bonafè, ma che c'è anche una richiesta di maggiore coinvolgimento di tutte le sensibilità presenti nel Partito e fuori dal Partito. Tocca adesso alla Bonafè ed al gruppo dirigente che guiderà il Partito toscano dare segnali precisi e concreti nella direzione dell'apertura e del coinvolgimento. Il risultato del Centro Storico ne è una evidente esemplificazione. Resta il dato di fondo che, pur essendo in grande difficoltà, solo il PD ha la forza ed il coraggio di lasciare ai cittadini la scelta dei suoi dirigenti. Le altre forze politiche, per adesso, non sono pervenute".