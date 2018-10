Panchieri (Pd): "Vendita negozi in centro storico, notizia sconvolgente"

Altre notizie brevi

Lunedì 22 ottobre, presso il circolo Arci in via Santa Gemma Galgani, nel centro storico al n.79, i consiglieri comunali Teresa Leone e Renato Bonturi saranno a disposizione dei cittadini a partire dalle 16,30 fino alle 18,30.

"La chiesa di S.Cristoforo è inaccessibile per chi ha disabilità motorie, com'è possibile che gli organizzatori delle mostre non ci abbiano pensato?". Silvano Mannori: Ringraziamo per la segnalazione, ma ci avevamo pensato. Vogliamo invitare tutti gli interessati alle mostre organizzate, nell'ambito del progetto: Il fumetto: divertimento, cultura, ecumenismo, a farci...

Il Gruppo Archeologico Capannorese in collaborazione con il Comune di Capannori organizza un corso gratuito base di fotografia. Si articola in 10 lezioni che si terranno tutti i martedì sera dalle ore 21 alle ore 23 a partire dal 23 ottobre nella sala riunioni del Comune in piazza Aldo Moro.

Ieri, venerdì 19 ottobre, è venuta a mancare la madre dell'illustratore e vignettista Alessandro Sesti. I cinque "Cavalieri della Magione del Tau", Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri, "La Magione del Tau" e tutto lo staff di "A colpi di Pennarello" gli porgono le...

Domani, domenica 21 ottobre, festa a casa della Compagnia Balestrieri Lucca, infatti l'associazione ha deciso di organizzare il primo "Open Day" della Balestra. La Compagnia lucchese per l'occasione terrà aperta la sua sede (Baluardo San Pietro) mettendo a disposizione del pubblico le sue attrezzature per consentire a grandi e bambini...

Domenica 28 ottobre presso l'Asd Gt Quarter Horses e Pony Club in via Ciarpi 14/d a Porcari festa di Halloween in maschera aperta a tutti! Saranno presentati tutti gli animali con messa in sella su cavalli e pony per grandi e piccini più stuzzichini. Tutto gratuitamente. Dalle 14.30 in poi.

Domenica 21 ottobre a partire dalle ore 14.30 allo Sportello al Cittadino zona sud (ex Circoscrizione n.4) in via di Sottomonte a San Leonardo in Treponzio

Rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, accogliere i giudizi e i suggerimenti dei cittadini sulla cosiddetta “Amministrazione trasparente”: è questo l’obiettivo della terza “Settimana della trasparenza” organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest e che si svolgerà dal 22 al 28 ottobre.“La normativa – spiega Maria Bartolozzi, Responsabile aziendale...

Domani sabato 20 ottobre si terrà il terzo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano, in scena la compagnia...

Nei giorni scorsi è nata Tèlia, Associazione di Promozione Sociale scaturita dall’entusiasmo di un gruppo di donne, che decidono di mettere in gioco le proprie competenze, passioni e abilità per promuovere la crescita personale degli altri.