Pomodoro da salsa, Confagricoltura: "Produzione in calo del 40 per cento, persi oltre 5 milioni di euro"

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 ottobre 2018, 17:12

A conclusione del progetto IFTS denominato PID - Paper Industrial Desing "Tecnico Superiore per il disegno e la progettazione industriale", al quale hanno partecipato 13 giovani, venerdì 5 ottobre alle ore 15 sarà organizzato a Palazzo Bernardini (Lucca) un evento dedicato a neo-qualificati, ma aperto a tutti gli interessati, aziende...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:44

Un’opportunità per scoprire il rugby da un altro punto di vista. Quello del direttore di gara. Visto il significativo incremento dell’attività rugbistica nella nostra provincia in tutte le categorie, la sezione di Livorno del Comitato nazionale arbitri della Fir ha deciso di organizzare anche a Lucca un corso per arbitri.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:26

"Ieri pomeriggio, a Palazzo Ducale, autorevolissimi esponenti del PD quali il sindaco Tambellini, il consigliere regionale Baccelli e l’assessore Saccardi hanno reso pubblica la ricetta del PD per il rilancio della sanità - esordisce il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti - .

mercoledì, 3 ottobre 2018, 14:13

Un convegno sul tema “La morte improvvisa” è in programma sabato 6 ottobre dalle ore 9 alle ore 14 in via Guinigi 40, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia, Ente promotore dell’iniziativa.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 13:54

L’autunno nel Compitese si appresta a soddisfare gusto e olfatto. S. Andrea e Pieve di Compito, infatti, frazioni del Comune di Capannori ormai noti come “Borgo delle Camelie”, apriranno le porte ai visitatori con una nuova edizione di Frantoi Aperti e Mostra della Camelia Sasanqua, in un duplice evento alla...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 12:57

Aprono oggi (mercoledì) le iscrizioni ai corsi di educazione permanente per adulti promossi dall'amministrazione comunale, che prenderanno il via entro la prima metà di novembre al polo culturale Artémisia di Tassignano. La proposta formativa per il 2018-2019 riguarda varie lingue straniere e l'alfabetizzazione informatica.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 12:55

Venerdì 5 ottobre alle ore 21, si terrà presso la scuola di musica Sinfonia, in via Nazario Sauro 527 a Lucca, la presentazione del romanzo "Così doveva andare" dello scrittore lucchese Nicola Giuntini ( 36 ).

mercoledì, 3 ottobre 2018, 12:36

La Toscana è al quarto posto in Italia per arresti o denunce con l’aggravante del metodo mafioso. Questo emerge da un recente rapporto della Normale di Pisa. “Quindi – spiega il consigliere regionale, Gabriele Bianchi - abbiamo presentato una proposta di modifica statutaria affinché fosse inserito nel testo il principio...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 10:27

La raccolta dei rifiuti tecnologici è in continuo e costante aumento. Solo nel 2017 Remedia - il principale Sistema Collettivo italiano no-profit per la gestione eco-sostenibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), pile e accumulatori - ha raccolto e gestito 92mila tonnellate di rifiuti tecnologici, 25mila tonnellate di...

martedì, 2 ottobre 2018, 22:43

Nuovo appuntamento con la musica corale a Lucca. Venerdì 5 ottobre alle 21, nella splendida chiesa di S. Maria Corteorlandini ( S. Maria Nera g.c. ) sarà in scena The Crossroads Spiritual Ensemble con Liz Owen.