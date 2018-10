Programmazione del Cineforum Ezechiele a Capannori dal 13 al 15 ottobre

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:51

Doppia programmazione questa settimana al cinema Artè di Capannori. Da sabato a lunedì torna a grande richiesta Sulla mia pelle basato sulla drammatica vicenda di Stefano Cucchi che proprio in questi giorni è tornata alla ribalta della cronaca nazionale per le prime ammissioni di colpevolezza nel corso del processo.Al film di Alessio Cremonini si aggiunge in prima visione assoluta Mary Shelley, biopic sulla scrittrice autrice di Frankenstein, diretto dalla regista Haifaa Al Mansour qui alla prima regia internazionale dopo il successo qualche anno con La bicicletta verde.



Sabato 13 ottobre 2018 ore 21.15 – Domenica 14 ottobre 2018 ore 19.00Cinema Artè CapannoriPrime visioniMARY SHELLEYdi Haifaa Al Mansour – Usa/Gb/Lussemburgo, 2017 – 120' con Elle Fanning, Maisie Williams, Tom SturridgeLa storia di Mary Wollstonecraft Godwin (Elle Fanning), autrice di uno dei più famosi romanzi gotici del mondo, Frankenstein, e della sua relazione ardente e tempestosa con il poeta romantico Percy Bysshe Shelley (Douglas Booth). A soli 18 anni, Mary è costretta a sfidare i tanti preconcetti contro l'emancipazione femminile, a proteggere il suo lavoro di scrittrice e a forgiare la propria identità.Dopo aver denunciato il fondamentalismo e la poligamia in Arabia Saudita e aver girato il primo film saudita della storia (La bicicletta verde), Haifaa Al-Mansour prosegue con Mary Shelley la sua ricerca personale sull'esclusione. Un film sulfureo come i suoi poeti, un mélange di fragilità e combattività, di innocenza perseguitata e di furore di vendetta.

Sabato 13 ottobre 2018 ore 19.30 – Domenica 14 ottobre 2018 ore 21.30 – Lunedì 15 ottobre 2018 ore 21.00Cinema Artè CapannoriPrime visioniSULLA MIA PELLEdi Alessio Cremonini – Italia, 2018 – 100'con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca

Sulla mia pelle, atteso film di apertura della sezione Orizzonti a Venezia75, ripercorre come noto gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, dall'arresto alla morte per le percosse subite. Una vicenda tragica che dopo nove anni non ha ancora avuto una risposta definitiva sebbene vi siano state sentenze e ribaltamenti delle stesse in un continuo gioco di verità, occultamenti, ammissioni e reticenze.Alessio Cremonini, alla seconda regia, dimostra padronanza del mezzo e della narrazione giocando di sottrazione nelle scelte di regia e non addentrandosi oltre il dovuto nelle pieghe dell'inchiesta per concentrarsi invece su Stefano e il suo personale calvario. (Greta Leo, «Rivista del cinematografo»)



La programmazione del cinema Artè di Capannori è curata dal Cineforum Ezechiele 25,17 che gestisce l'attività in convenzione dal Comune di Capannori. Le proiezioni si tengono nei giorni di sabato, domenica, lunedì e tutti i festivi e prefestivi. Il biglietto di ingresso intero è di 7 euro. Il ridotto è di 5 euro e ne hanno diritto i soci del Cineforum Ezechiele, i ragazzi nati dal 2009 in poi e gli over 65 anni.