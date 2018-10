Quando la realtà virtuale incontra l’arte: a Lucca va in scena la mostra personale di Jeremie Moreau

giovedì, 25 ottobre 2018, 16:01

Già in corso e fino al 4 novembre, si tiene a Palazzo Ducale la mostra personale di Jeremie Moreau, il giovane fumettista francese, vero astro nascente della bande dessinée che in pochi anni ha saputo collezionare numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale della Giuria Gran Guinigi 2015 per “La scimmia di Hartlepool”.

In collaborazione con AK Informatica e Weave, l’esperienza virtuale è stata realizzata daAnotheReality, società milanese che sviluppa soluzioni immersive in realtà virtuale e aumentata, mista con applicazioni nel modo business e entertainment.

In particolare, AnotheReality si è occupata di realizzare concretamente l’applicazione in cui sono stati racchiusi tutti i video dell’artista e che permette di muoversi tra le varie clip interagendo con il video.

Sopraffino interprete visivo di scrittori d’oltralpe come Lupano e Donner, Jérémie Moreau ha anche incarnato le vesti di autore unico per capolavori come “Max Winson” e “La saga di Grimr”.

L’autore ha inoltre lavorato come character designer nel mondo dell’animazione, dimostrandosi quindi un artista eclettico che in poco tempo ha palesato la sua conoscenza del mezzo e il suo potenziale, e che non per questo accenna a fermarsi.