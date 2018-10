Capannori: sabato controllo gratuito della pressione arteriosa

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:27

Giornata nazionale per il controllo della pressione arteriosa, a Marlia questo sabato (6 ottobre) sarà possibile effettuare controlli gratuiti in via della Chiesa 28, dalle ore 16 alle ore 19.

E' l'iniziativa gratuita per la prevenzione promossa su tutto il territorio nazionale dal Grimes, Gruppo intervento di medicina sociale, che nel corso di due fine settimana è stata presente in cinquanta città italiane.

Il Grimes è un'associazione senza scopo di lucro composta da medici, infermieri e personale sanitario che opera con interventi che spaziano dalla formazione alla medicina preventiva, alle visite mediche gratuite fino alla raccolta e distribuzione di farmaci e ai presidi sanitari sul territorio. Il Grimes intende inoltre mettere a disposizione dei cittadini statistiche e studi per l'elaborazione di proposte di legge volte a rimettere al centro del sistema sanitario l'assistenza e la cura del malato.

"In Italia come in altri paesi industrializzati – spiega il responsabile nazionale Vincenzo Artese – il rischio di patologie cardiovascolari ha visto un notevole incremento legato non solo alla familiarità con tali patologie ma anche ad abitudini e stili di vita malsani per la salute. La medicina preventiva come anche l'informazione rappresentano armi preziose non solo per la salute ma anche per la spesa pubblica".