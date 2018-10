Santi Guerrieri: "Don Biancalani in città, una visita inopportuna"

venerdì, 26 ottobre 2018, 19:41

I fatti di cronaca nera di questi giorni non paiono minimamente sfiorare il comune senso del pudore da parte della giunta Tambellini, in ossequio questa sera al filantropo dell’accoglienza diffusa Don Biancalani. Cosi Marco Santi Guerrieri, commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, timbra come inopportuna per non dire impietosa la presenza del prete pistoiese nella nostra città.

Non è un problema politico, ma di civiltà - precisa Guerrieri che sarà presente all’incontro - in quanto è cosa nota che l’alcova di Don Biancalani è stata oggetto di ripetute perquisizioni da parte della PS in quanto domicilio di spacciatori nonché degli ispettori sanitari che ne hanno decretato la chiusura. Clandestini, irregolari e brutti ceffi con permessi scaduti, pare abbiano un papabile quieto vivere da quelle parti. Il nigeriano Oko Debe Ezeoba, detto “God is Good “Dio è buono” ennesimo arrestato per spaccio di eroina, era anch’esso ospite nella chiesa di San Nicolò a Ramini. E’ morta da pochi giorni una ragazza di sedici anni, è morta per mano di un gruppo di animali d’importazione che dopo averla rimpinzata di droga l’hanno prima ripetutamente stuprata e poi uccisa.

La mano è quella degli spacciatori nordafricani - conclude Santi Guerrieri - la mente quella del permissivismo e della bontà d’animo di coloro che a son di pacche sulle spalle vorrebbero far passare lo spaccio di droga di taluni anche se recidivi come un esigenza dettata dalle regole della sopravvivenza. È proprio Don Biancalani in una delle tante sue esternazioni a mezzo stampa a darcene prova giustificando il sequestro di alcuni grammi di droga all’interno della sua struttura come cosa non grave, modica quantità, insomma uno schizzo, uno spino, una canna. E cosa dire della sfiorata tragedia a suon di coltellate fra alcune risorse ospiti nella struttura? Solo un “gesto marginale” dichiara il prete in un intervista rilasciata alla stampa. Solidarietà tout court? Una brutta bestia quando ad interporsi unico interlocutore è il tornaconto politico.

Marco Santi Guerrieri

Segreteria Mns Lucca