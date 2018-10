Segnalazioni da parte di cittadini di spari di fucile in prossimità della pista ciclabile "Puccini", lungo il Serchio: il consigliere comunale Bianucci chiede più controlli

sabato, 13 ottobre 2018, 17:15

Arrivano segnalazioni di spari di fucile in prossimità della pista ciclabile "Puccini", lungo il Serchio. E il consigliere comunale Daniele Bianucci, che ha raccolto la preoccupazione dei cittadini, chiede maggiori controlli: a garanzia della piena sicurezza di tutte e tutti.

"Alcuni cittadini mi hanno segnalato che nei giorni scorsi dalla pista ciclabile "Puccini" lungo il Serchio, in particolare zona Sant'Alessio, si udivano nitidamente numerosi e ripetuti spari di fucile, accompagnati da evidenti richiami sonori per volatili – racconta il consigliere Bianucci - Mi è stato sottolineato che tutto questo è accaduto in una delle giornate in cui vige il silenzio venatorio. E, oltretutto, mi è stato raccontato che gli spari apparivano ai testimoni come estremamente vicini alla pista ciclabile stessa. Per questo ho subito inoltrato la segnalazione alla Polizia provinciale e al comando provinciale del Corpo forestale dello Stato. Che voglio ringraziare pubblicamente per l'immediata risposta: mi è stato infatti garantito che saranno intensificati i controlli, in particolare in quest'area. Il parco fluviale, per tutto l'arco dell'anno, è un luogo frequentato: e il nostro impegno è massimo, per renderlo sempre più fruito, sicuro, vivo".