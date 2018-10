Sesta Edizione del Concorso Canoro "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini"

venerdì, 26 ottobre 2018, 18:40

La Sesta Edizione del Concorso Canoro, "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini", che si terra a Lucca mercoledì 5 dicembre (location in via di definizione), vedrà il gota della musica leggera far parte della Giuria.

Un opportunità unica per tutti i cantanti di essere ascoltati da grandi produttori discografici di fama nazionale ed internazionale come: Michele Torpedine- Tony Labriola- Fabio Ciacci, ma anche Angelo Valsiglio che ci omaggerà della sua prestigiosa presenza.

1) Michele Torpedine agente e produttore del gruppo Il VOLO, il quale ha prodotto anche artisti come Zucchero, Giorgia, Paoli, Antonacci, Bocelli, tanto per citarne alcuni.

2) Tony Labriola , musicista, compositore, arrangiatore e Presidente della SDT Music con importanti produzioni e collaborazioni discografiche al suo attivo: Diana Ross, Little Tony, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Tullio De Piscopo, James Senese, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi ed attualmente produttore ed autore di musical di successo quali La Sirenetta il Musical, Il Libro della Giungla, Cercasi Viola Violetta ed Il Primo Papa-la libertà di essere uomo, Il Libro della Giungla – Il Viaggio di Mowgli.

3)Fabio Ciacci, organizzatore di eventi, storico organizzatore delle selezioni Accademia di San Remo, produttore, organizzatore del Concorso Una Voce per Sanremo, titolare della Casa Discografica BBB.

4) Sarà inoltre presente tra noi un altro grande produttore quale è il m° Angelo Valsiglio, già produttore di Laura Pausini, Spagna, Fiordaliso e tanti altri.

Il Concorso nato sei anni fa in ricordo di Elvi Bartolini, insegnante lucchese di pianoforte e canto, amica di Migliacci, Mogol e Bigazzi , nonché docente di artisti che oggi si esibiscono in tutto il mondo, prevede tre categorie: Junior fino ai 14 anni di età, Senior fino ai 40 anni ed Over dai 40 anni in poi. Nel pomeriggio del 5 dicembre si terranno le selezioni e la sera la Finale che decreterà tre vincitori, uno per ogni categoria ed un vincitore assoluto al quale andrà in premio la partecipazione televisiva a Canale Italia.

Organizzazione e direzione artistica Antonella Pera e Simone Rossi

Le iscrizioni saranno aperte dal 1 al 30 novembre

Info ed iscrizioni al 334 3308960 (in orario 16 – 21) mail: antonpera7@gmail.com