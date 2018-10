TEdx arriva finalmente a Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 ottobre 2018, 11:30

Massimiliano Bindocci del Movimento 5 Stelle replica alle dichiarazioni dell'assessore Ragghianti sul patto fra comune e Airbnb per smascherare gli affittuari fantasma."Abbiamo letto - esordisce - le dichiarazioni dell'assessore Ragghianti per cui l'idea di far controllare i vari Bed e Breakfast e affitta camere che fanno attività non corretta, a...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 10:48

I talenti delle donne. L'appuntamento promosso dal Servizio Pari Opportunità della Provincia di Lucca torna anche in questa 14ma edizione di Lucca Jazz Donna, festival dedicato ai talenti jazz al femminile organizzato dal Circolo Lucca Jazz insieme al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alla Provincia di Lucca, con...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 10:19

In occasione delle Giornate AMEI 2018 nella chiesa di S. Giovanni a Lucca si terrà una speciale visita guidata dedicata alle "Restituzioni" che dopo restauri e cambi di collocazione sono tornate ad arricchire la chiesa: affreschi, sculture e quadri che vanno dal Rinascimento al secolo scorso, passando per i capolavori...

martedì, 16 ottobre 2018, 17:22

Sabato 20 ottobre alle 17,30 la casermetta San Paolino ospiterà un aperitivo letterario per la presentazione del libro "Dessì", una spy story ambientata negli anni 30 del secolo scorso scritta da Enrico Lazzari.

martedì, 16 ottobre 2018, 17:12

Sabato 20 ottobre alle 18 gli scrittori Alice Montagnini e Filippo Taddia, vincitori della I edizione del Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia con il romanzo breve “La promessa di Ruggero”, incontreranno il pubblico presso la libreria “LuccaLibri – Caffè Letterario” in Viale Regina Margherita e saranno intervistati dal professor Luciano...

martedì, 16 ottobre 2018, 17:02

La corale G.Puccini di Camigliano organizza per Mercoledì 14 Novembre gita a Firenze per assistere all'opera lirica in due atti''La Cenerentola'' di Gioachino Rossini al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino partenza da Piazza Aldo Moro a Capannori ( sede Comunale alle ore 17'30 inizio opera ore 20 ritorno previsto intorno...

martedì, 16 ottobre 2018, 16:15

Dalla sezione di Lucca dell'Uic (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) arriva un contributo per l'allestimento delle "Case del libro", le piccole biblioteche in legno riciclato che l'amministrazione comunale sta collocando nei parchi pubblici del territorio.

martedì, 16 ottobre 2018, 15:51

Il nuovo libro 'Rifiuti Zero' di Rossano Ercolini presidente dell'associazione Zero Waste Europe, coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune e vincitore nel 2013 del 'Goldman Environmental Prize', sarà presentato, giovedì 18 ottobre, giorno della sua uscita, alle ore 21 al polo culturale Artémisia di Tassignano.

martedì, 16 ottobre 2018, 15:03

Serata di controlli straordinari quella di ieri per le Volanti della questura, coadiuvate dal reparto prevenzione crimine. Sono state controllate 70 persone e alcuni locali. Durante i controlli, i passeggeri di una macchina che transitava in viale Europa, due albanesi, sono stati trovati con sei involucri di cocaina per un...

martedì, 16 ottobre 2018, 13:38

Da domani (17 ottobre) saranno disponibili al teatro del Giglio i biglietti per” Arte” e “Cultura”, le Parole della Costituzione protagoniste venerdì 19 ottobre, ore 21, nel terzo appuntamento delle Conversazioni in San Francesco.