Torna il mercatino delle carabattole al Foto Boario

venerdì, 26 ottobre 2018, 09:45

Amanti del vintage e curiosi questo weekend non fatevi sfuggire "il MERCATINO DELLE CARABATTOLE" il mercatino dell'usato e del riciclo più grande della Toscana e per di più coperto che vi permetterà di fare un vero e proprio salto indietro nel tempo. Il mercatino avrà luogo sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre .

Per chi vuole tuffarsi tra bancarelle dal caratteristico sapore vintage, tra libri antichi, vecchie fotografie, bigiotteria d'altri tempi, quadri, mobili e oggettistica di vario genere, MERCANTI PER CASO- IL MERCATINO DELLE CARABATTOLE è senza dubbio un evento da non perdere. Potrete rovistare tra vecchie riviste e, se siete fortunati, "pescare" un introvabile vinile.

Copiato ormai in quasi tutte le città italiane, Lucca è stata la capostipite di questo genere di eventi per gli amanti del vintage e non solo che potranno tornare a casa con un ricco bottino di oggetti del passato e se non avete mai gironzolato tra le bancarelle stracolme di oggetti polverosi e introvabili, e non avete mai sfogliato vecchie riviste ingiallite, questo evento made in LUCCA è la vostra occasione.

Appuntamento per vendere, comprare e trovare tutto quello che cerchi. Dalle 9 alle 19, al al FORO BOARIO , Monte San Quirico non perdete il mercatino dell'usato piu' grande della Toscana in uno spazio coperto con servizio ristoro ecc l'ultimo appuntamento per il 2018.

www.mercantipercaso.com