Uilcom preoccupata per il futuro di cento lavoratori della Tissue Tech. E intanto esplode la conflittualità con la Cgil

domenica, 14 ottobre 2018, 17:34

Paolo Venturi del direttivo territoriale di Uilcom Toscana Nord settore carta, ha diffuso un comunicato in cui, oltre a manifestare preoccupazione per il futuro dei lavoratori della Tissue Tech, stigmatizza il comportamento del sindacato Cgil che ha costretto i sindacalisti Uil a non presentarsi al tavolo della trattativa con l'azienda:

La questione Tissue Tech che riguarda il futuro di circa cento lavoratori assume contorni sempre più preoccupanti, come Uilcom abbiamo diversi iscritti in due stabilimenti e siamo stati convocati per un incontro sabato mattina dal curatore Dott.Della Santa. La situazione è drammatica perché le realtà produttive dovevano essere rilevate da altri per continuare, ma ad oggi sembra che non ci siano concrete manifestazioni di interesse. Ci siamo presentati all'incontro, ma con nostro stupore Tesi della CGIL SLC ha chiesto il nostro allontanamento per motivi formali di rappresentanza, pur avendo la nostra organizzazione diversi iscritti in due dei tre stabilimenti. Crediamo che quando un sindacato vede nemici gli altri sindacati, vuol dire che pensa più a se stesso che all'interesse dei lavoratori, noi non mandiamo mai via gli altri sindacati dai tavoli. È evidente che la UIL nel Cartario ha rotto certi equilibri oligarchici e certe intese, ma arrivare a sacrificare - rompendo ogni unità sindacale - l'interesse di circa cento lavoratori che rischiano il posto forse per qualche tessera in più ci fa capire come siamo caduti in basso. Nel merito della vertenza Tissue Tech ci siamo visti costretti ad andare via in quanto sgraditi dalla CGIL, e chiederemo un incontro separato, ma il problema principale per noi resta il posto di lavoro della gente. Perché per noi il sindacato sono i lavoratori che si organizzano per difendere meglio il proprio lavoro ed i propri diritti.