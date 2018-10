Undicesima edizione di "Montecharloween"

lunedì, 29 ottobre 2018, 10:03

Sono previste grandi novità per questa edizione della festa di Halloween organizzata come sempre dai volontari della Misericordia di Montecarlo, anche per questo 2018 il piccolo borgo medioevale si trasforma in Montecharloween. Ma i giochi, gli intrattenimenti, le animazioni, seguiranno un nuovo itinerario che percorrerà tutta la via Roma nel centro storico. Dalle 18 alle 24 per un programma ritagliato su misura per i più i piccoli ed i più grandi, tra gli stand gastronomici e le iniziative.

Il Tunnel della paura che solo i più coraggiosi affronteranno, si trova nella splendida cornice del cortile di Palazzo Magnani, in fondo a via Roma, mentre nel giardino del Convento sarà operativo Piccoli Brividi veramente a misura dei bambini che si addentrano al suo interno.

Naturalmente saranno presenti: il mercatino ed i vari stand gastronomici che garantiranno cibo per tutti i gusti, ed i "trick or treat", ovvero i dolcetti caratteristici di Halloween.

Questa festa, organizzata per far divertire soprattutto i pIùpiccolini, ha visto crescere di anno in anno il numero delle persone partecipanti; questo grazie alla strategica posizione del paese che consente agli organizzatori di potersi sbizzarrire con le animazioni più svariate e all'opera dei Volontari della Misericordia che come sempre mettono le forze e il cuore affinchè tutto riesca alla perfezione, poi gli spiriti e le streghe, in piena complicità pensano a fare il resto.

A proposito di streghe: non tutte quelle di Halloween sono pestifere, saranno presenti anche quelle buone che allo scadere della mezzanotte spengeranno le zucche e spazzeranno via la festa più pazza dell'anno che si ritirerà di buon grado fino al prossimo 31 ottobre.