Vertenza Snaitech, Montemagni(Lega): “Massima attenzione ai prossimi sviluppi"

Altre notizie brevi

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:13

Simone Marconi de La Lega di Altopascio ha così commentato:"A nome della Sezione Lega di Altopascio-Montecarlo e del gruppo Consiliare di Altopascio mi congratulo con la scelta del Segretario federale nonché vicepremier e ministro degli interni Matteo Salvini per la nomina a Commissario Nazionale della Regione Toscana di Susanna Ceccardi.

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:06

Appuntamento con "Profumo d'Ottocento" che si terrà domani, sabato 13 ottobre, ore 17.30, a Lucca, Loggiato di Palazzo Pretorio - Piazza S. Michele. L'evento ha il patrocinio del Comune di Lucca e rientra nel cartellone delle iniziative culturali di "Vivi Lucca 2018".

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:05

Ci sono ancora due giorni per visitare la mostra "Lonely Brains" di Elio Lutri allestita a Villa Mazzarosa a Segromigno in Monte. L'esposizione, che rappresenta l'evento di apertura del Lucca Underground Festival, sarà infatti aperta domani (sabato 13 ottobre) e dopodomani (domenica 14 ottobre) dalla 10.30 alle 12.30 e dalle...

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:55

Sabato 13 ottobre la sezione lucchese di Forza Nuova incontra i simpatizzanti .Saranno presenti i militanti assieme ai dirigenti locali per illustrare le attività e le prossime azioni a livello politico.L'appuntamento è fissato per le ore 16:00 presso il Presidio Lucca in via Angelo Orzali 266.

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:51

Doppia programmazione questa settimana al cinema Artè di Capannori. Da sabato a lunedì torna a grande richiesta Sulla mia pelle basato sulla drammatica vicenda di Stefano Cucchi che proprio in questi giorni è tornata alla ribalta della cronaca nazionale per le prime ammissioni di colpevolezza nel corso del processo.Al film...

venerdì, 12 ottobre 2018, 12:57

Domenica 14 ottobre si vota per eleggere il segretario del Partito Democratico della Toscana e i componenti dell'assemblea regionale. In corsa per la carica di segretario ci sono Simona Bonafé e Valerio Fabiani. Ricordiamo che le primarie sono aperte non solo agli iscritti ma a tutti gli elettori e simpatizzanti.

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:33

Dal gregoriano alla bossa nova, attraverso arrangiamenti originali che fanno della contaminazione uno dei luoghi preferiti del jazz. Sabato 13 ottobre alle 21,15 al Real Collegio (Lucca) la casa discografica Alfa Music Records presenta a Lucca Jazz Donna i progetti di tre artiste: il duo Enrico Intra/Marcella Carboni Gregoriani&Spirituals, "Songs"...

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:13

Sistema Ambiente S.p.A. ricorda che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità nel profilo di Tecnico ed operatore informatico ( livello 4B CCNL dei Servizi Ambientali).

venerdì, 12 ottobre 2018, 09:58

Stasera appuntamento da non perdere in via della Fratta n3 organizzato da Francesco Fella: speciale Roberto Giovannini, alle 21,30, con proiezione di due documentari. Il noto fotografo lucchese, videomaker, torna a casa con la sua Africa - dove una volta era il negozio - laboratorio.

venerdì, 12 ottobre 2018, 08:57

"L'associazione culturale lucchese Video Iris nell'ambito della propria iniziativa "Ah...parte l'arte!" organizza da venerdì 19 ottobre a domenica 21 ottobre un evento sul pittore-poeta Pier Paolo Pierucci scomparso l'8 ottobre scorso.