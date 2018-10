Via del Brennero: modifiche temporanee alla viabilità

lunedì, 15 ottobre 2018, 11:24

In vista del completamento dei lavori della posa della nuova condotta idrica di collegamento tra la “cabina dell’Orzali” e la centrale dell’Acquedotto, il comune di Lucca ha emesso una specifica ordinanza per modificare temporaneamente la viabilità.

Per eseguire i lavori in sicurezza, quindi, nei giorni 17,18 e 19 ottobre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo viene istituito il “divieto di transito” in via del Brennero, frazione di San Marco, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Salicchi e l’intersezione con via Poschi Meuron.

Il 18, 19 e 20 ottobre, dalle ore 6 alle ore 21, invece è previsto il “senso unico di circolazione”, sempre nel tratto compreso tra via dei Salicchi e via Poschi Meuron con direzione di marcia consentita Ponte a Moriano – Lucca.

Inoltre, dal 17 al 20 ottobre, viene istituito il “divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati” in via dei Salicchi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Brennero e l’intersezione con via Poschi Meuron. In prossimità dell’intersezione tra via del Brennero e via dei Salicchi sarà in vigore il divieto di fermata e sarà poi istituito il limite massimo di velocità a 30 Km/h in prossimità del cantiere in via del Brennero e in via dei Salicchi, tra via del Brennero e via Poschi Meuron.