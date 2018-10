"Virgilio e il racconto epico": incontro nei saloni monumentali della biblioteca statale di Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 ottobre 2018, 23:01

Il Gruppo Micologico "Benedetto Puccinelli" organizza la Mostra Micologica dei funghi nei giorni 6 e 7 ottobre presso Mura Urbane casermetta S.Pietro degli Arcieri - davanti Villaggio del Fanciullo inaugurazione 6 ottobre ore 17,00 per info: 3492845400

mercoledì, 3 ottobre 2018, 20:02

Venerdì 5 ottobre alle 10 nella sala conferenze a Villa Bottini LuccAutori presenta le "Occasioni Tobiniane", in collaborazione con Fondazione Mario Tobino. Intervengono Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori, ed il presidente della Fondazione Mario Tobino, Isabella Tobino.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 19:57

"La Mela di AISM" torna a Lucca e Provincia e in 5000 piazze italiane per la lotta alla sclerosi. La manifestazione inizierà giovedì 4, in occasione del Dono Day, e proseguirà per tutto il week-end, sino a domenica 7 ottobre.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 19:51

Dopo il successo della prima edizione viene organizzata per domenica 7 ottobre la seconda Adventure Day Garfagnana: una giornata all'insegna del divertimento alla scoperta degli sterrati (e non solo!) della Garfagnana con le enduro bicilindriche. La partenza è prevista alle ore 8.30 dalla concessionaria Ferrando Motor a Nave; il programma...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 17:12

A conclusione del progetto IFTS denominato PID - Paper Industrial Desing "Tecnico Superiore per il disegno e la progettazione industriale", al quale hanno partecipato 13 giovani, venerdì 5 ottobre alle ore 15 sarà organizzato a Palazzo Bernardini (Lucca) un evento dedicato a neo-qualificati, ma aperto a tutti gli interessati, aziende...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:44

Un’opportunità per scoprire il rugby da un altro punto di vista. Quello del direttore di gara. Visto il significativo incremento dell’attività rugbistica nella nostra provincia in tutte le categorie, la sezione di Livorno del Comitato nazionale arbitri della Fir ha deciso di organizzare anche a Lucca un corso per arbitri.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:26

"Ieri pomeriggio, a Palazzo Ducale, autorevolissimi esponenti del PD quali il sindaco Tambellini, il consigliere regionale Baccelli e l’assessore Saccardi hanno reso pubblica la ricetta del PD per il rilancio della sanità - esordisce il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti - .

mercoledì, 3 ottobre 2018, 14:13

Un convegno sul tema “La morte improvvisa” è in programma sabato 6 ottobre dalle ore 9 alle ore 14 in via Guinigi 40, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia, Ente promotore dell’iniziativa.

mercoledì, 3 ottobre 2018, 13:54

L’autunno nel Compitese si appresta a soddisfare gusto e olfatto. S. Andrea e Pieve di Compito, infatti, frazioni del Comune di Capannori ormai noti come “Borgo delle Camelie”, apriranno le porte ai visitatori con una nuova edizione di Frantoi Aperti e Mostra della Camelia Sasanqua, in un duplice evento alla...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 12:57

Aprono oggi (mercoledì) le iscrizioni ai corsi di educazione permanente per adulti promossi dall'amministrazione comunale, che prenderanno il via entro la prima metà di novembre al polo culturale Artémisia di Tassignano. La proposta formativa per il 2018-2019 riguarda varie lingue straniere e l'alfabetizzazione informatica.