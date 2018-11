“’68…..E non solo!”: all’Agorà una mostra per rivivere la cronaca della fine degli anni ‘60

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 novembre 2018, 11:26

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 18 novembre, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9.00...

mercoledì, 7 novembre 2018, 11:11

Uno su quattro è coinvolto, come vittima o come responsabile, in una forma di bullismo on line. Uno su tre fra i 14 e i 19 anni ha avuto un rapporto sessuale completo, ma poco più della metà usa il profilattico.

mercoledì, 7 novembre 2018, 10:26

Al via il corso di formazione “Verifiche e valutazione per alunni con Dsa e Bes: cosa fare”. Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto I.T.I.S Enrico Fermi, Via Carlo Piaggia, 160 Lucca. Il corso e’ aperto ai docenti della scuola secondaria di I° e II° grado.

martedì, 6 novembre 2018, 17:24

martedì, 6 novembre 2018, 16:31

Sono circa 130 i tutor, ragazze e ragazzi volontari tra 16 e 29 anni di età, che quest’anno scolastico sosterranno l’attività didattica di formazione sociale e relazionale dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

martedì, 6 novembre 2018, 15:34

I Consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza Partito Democratico e Viviamo Altopascio intervengono in merito alla tanto discussa scuola di Badia Pozzeveri:

martedì, 6 novembre 2018, 14:52

Arancione è il colore simbolo del mese di novembre 2018 dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. E anche quest’anno dalle strutture di Pronto Soccorso di Lucca e Castelnuovo Garfagnana parte un messaggio forte nei confronti della cittadinanza: per tutto il mese una rosa fatta all’uncinetto, di colore arancione,...

martedì, 6 novembre 2018, 14:29

In occasione della “Giornata mondiale del diabete”, domenica 11 novembre 2018 a Lucca sono in programma alcune iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre 400 milioni di persone al mondo.

martedì, 6 novembre 2018, 14:15

martedì, 6 novembre 2018, 14:13

È stata rintracciata ieri dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Lucca una donna, di 52 anni, allontanatasi volontariamente da Vicenza la mattina del 2 novembre.Gli agenti hanno notato la presenza della donna che vagava, in stato confusionale, nei pressi della stazione.Dagli accertamenti effettuati nelle banche dati della Polizia di Stato...