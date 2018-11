A Capannori incontro con Alessandro Porro della Nave Aquarius

venerdì, 9 novembre 2018, 12:15

Domani, sabato 10 novembre, alle ore 10 all'auditorium del centro sanitario di Capannori in piazza Aldo Moro si terrà l'incontro "La frontiera marina: testimonianze dell'Aquarius".



Alessandro Porro, soccorritore dell'organizzazione non governativa internazionale Sos Méditerranée, parlerà della propria esperienza sulla nave, adesso ferma nel porto di Marsiglia perché senza bandiera, che dal febbraio 2016 ha salvato 29.500 migranti in oltre 200 operazioni.



L'iniziativa è promossa dal Comune di Capannori e dall'Osservatorio per la pace del Comune di Capannori in collaborazione con Sos Méditerranée.