A Lammari cerimonia di commemorazione a 15 anni dalla strage di Nassirya

sabato, 10 novembre 2018, 13:20

La A.S. Lucchese Libertas comunica che, visti i disagi causati dal mancato ampliamento della Curva Ovest, oggi pomeriggio dalle ore 16 alle 18, gli abbonati che presenteranno un abbonamento di Curva Ovest e sono ancora sprovvisti del biglietto per la partita Lucchese - Pisa, potranno acquistarne uno di gradinata al...

sabato, 10 novembre 2018, 13:14

sabato, 10 novembre 2018, 09:49

C'è tempo fino al 28 novembre per accedere ai contributi 2018 messi a disposizione dal Comune di Lucca per le aziende agricole che acquistano biotrituratori. Queste macchine sono indispensabili per smaltire potature e sfalciature frutto dell'attività agricola; attraverso i processi di compostaggio sarà così possibile eliminare questi residui in modo...

venerdì, 9 novembre 2018, 21:14

Per i "Pomeriggi di cultura e d'amicizia", mercoledì 14 novembre, alle 16, nei locali del Centro Chiavi d'Oro, conversazione a cura di Simonetta Simonetti sul tema: "Onore e sacrificio - A cento anni memorie della Grande Guerra".

venerdì, 9 novembre 2018, 17:20

“Sventurata quella terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht nell’opera teatrale “Vita di Galileo” ma è doppiamente sventurata quella terra che pur avendone bisogno non ne ha”. Con una citazione, il Consigliere leghista Minniti chiede all’Amministrazione Comunale di farsi partecipe per la tragica scomparsa di qualche giorno fa...

venerdì, 9 novembre 2018, 17:07

Orti urbani "La Paduletta" di Altopascio: chi, come, quando? È questo il titolo dell'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale per lunedì 12, ore 20, in Sala Granai (piazza Ospitalieri): un incontro aperto al pubblico per sapere come funziona la gestione di un orto urbano, cosa sia possibile fare come cittadini, come poter...

venerdì, 9 novembre 2018, 16:55

I Comitati Comunali e Provinciali dei partiti e liste civiche di Lega, FI, FdL, Svolta Comune hanno scritto un manifesto politico comune in vista delle prossime elezioni amministrative.

venerdì, 9 novembre 2018, 16:35

Confartigianato imprese Lucca informa le imprese che è stata deliberata una ulteriore tranche di extra raccolta di PFU, quale misura straordinaria per far fronte alle richieste delle imprese stesse e scongiurare il rischio del blocco del ritiro.

venerdì, 9 novembre 2018, 15:26

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato stampa del Popolo della Famiglia di Lucca a favore dell'introduzione del reddito di maternità. Dalla settimana prossima partirà sul territorio la raccolta delle firme per lapresentazione della legge di iniziativa popolare al Parlamento."Il Popolo della Famiglia di Lucca ha fatto parte della delegazione che ha...

venerdì, 9 novembre 2018, 15:19

In cerca dell'anima gemella sulle orme di Santa Gemma Galgani. Il 17 e il 18 novembre si daranno infatti appuntamento a Lucca alcuni "single cattolici". Durante i due giorni i partecipanti visiteranno i luoghi legati alla vita della mistica lucchese.