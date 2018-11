A Lucca il convegno “I mille volti del turismo odierno” dell’antropologo Luca Ciurleo

martedì, 20 novembre 2018, 08:46

Lucca, 19 novembre 2018 - Si terrà il 24 novembre prossimo, alle ore 15, presso il Complesso di San Micheletto, Sala degli Affreschi, di Lucca, il convegno “I mille volti del turismo odierno” dell’antropologo Luca Ciurleo, organizzato dal Polo FOR.TU.N.A., di cui sono parte integrante l’ISI Pertini di Lucca, l’ISI Barga, il Campus, l’agenzia Percorso; l’iniziativa, aperta alla cittadinanza, ha come scopo far riflettere i partecipanti su alcuni quesiti di interesse attuale nella società odierna, soprattutto per le relazioni che si vengono a creare tra la comunità ospitante ed il turista: Come valorizzare il territorio? Come approcciarsi con il turista? Come creare il “valore aggiunto” della tradizione? Quale è il valore dell’enogastronomia nel panorama del turismo italiano?

L’evento è stato inserito nella programmazione di Scuola aperta dell’ISI Pertini – indirizzo turistico e dell’ISI di Barga.

L’antropologo Luca Ciurleo ha compiuto, nel corso degli anni, diverse ricerche su tali argomenti e collabora con le cattedre di Antropologia culturale dell'Università di scienze gastronomiche di Pollenzo e con quella di Etnologia dell'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, oltre che con la Fondazione UniversiCà - La bottega dei mestieri di Druogno, con conferenze durante la stagione estiva nei musei di Druogno e Meina. Oltre che scrittore, è anche autore televisivo (suoi i format "Itinera, vite di paese" [VcoSat, 2009] e ARTelier [2011-2012]) e radiofonico (Ma qui es propri Nord [Radio Esse Effe, 2010 e 2011]).