A Lucca la festa annuale dell'associazione "Amici del Cuore"

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:37

Sabato 1 dicembre alle 10, presso l'Auditorium di Via Pubblici Macelli 119 in Lucca avrà luogo la festa annuale dell'Associazione "Amici del Cuore". La manifestazione di quest'anno è l'occasione per trattare due ricorrenze di grande rilievo: i 40 anni della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e i 50 anni della creazione della Cardiologia a Lucca e in Toscana.

Si tratta di due eventi, in particolare quello della creazione del Sistema Sanitario Nazionale, che hanno costituito e costituiscono una significativa conquista per la salute ed i diritti dei cittadini.

Il primo argomento sarà illustrato dall'On. Federico Gelli, attuale Presidente del CESVOT Regionale. Sarà l'occasione per un esame dello stato di Salute del nostro Sistema Sanitario Nazionale, delle sue difficoltà e sul contributo che il mondo del volontariato si propone di dare per la tenuta e la corretta fruizione dei livelli assistenziali.

L' istituzione della Cardiologia a Lucca e in Toscana è stato un evento di grande significato per il corretto trattamento delle malattie cardiache che ha anticipato la riforma sanitaria.

L'argomento sarà trattato dal Prof. Luigi Donato, fondatore della Fisiologia Clinica e del CNR di Pisa.

Interverranno altresì il Dott. Eugenio Nannini, già Primario della Cardiologia di Lucca, ed il Dott. Francesco Bovenzi, attuale Direttore della stessa Cardiologia di Lucca.

La festa del 1 dicembre si colloca in una fase di grande crescita dell'attività dell'Associazione e del suo Centro di Sanità Solidale.

L'Associazione infatti ha sviluppato le proprie attività gratuite di prevenzioni, diagnosi e cura attraverso il cardiocamper, il Progetto San Martino svolto in collaborazione con la Caritas, i Servizi Sociali del Comune di Lucca, la Croce Rossa Italiana di Lucca ed i medici di Medicina Generale.

Inoltre ha attivato il Banco Farmaceutico per la distribuzione gratuita di farmaci per i non abbienti e realizzato importanti attività di prevenzione con le scuole sul tema della Prevenzione Cardiologica e la lotta contro il fumo, in collaborazione con il Provveditorato Scolastico ed il Comune di Lucca.

Il Centro di Sanità Solidale dell'Associazione, partecipato dalla Croce Rossa e dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, ha visto ampliare nel 2018 a 24 le sue specialità con la recente attivazione della Pediatria.

Si è registrato un netto incremento dell'utenza che nel 2016 è stato pari a 1813 accessi, nel 2017 pari a 4026 accessi e nel 2018 pari a circa 8000.

Ciò testimonia del gradimento della popolazione per il ruolo svolto dalla nostra Associazione ed il Centro di Sanità Solidale.