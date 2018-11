A Lucca l'evento "Raccontami una Storia - Dialogo tra le generazioni"

mercoledì, 14 novembre 2018, 08:45

Sabato 24 novembre, con inizio alle 19.30 presso il caffè Studio 85 di Via delle Cornacchie 960 a Lucca, si terrà l'evento in anteprima nazionale "Raccontami una Storia - Dialogo tra le generazioni" .



Cinque temi di dialogo: 1.L'impegno e il valore del lavoro; 2.Lo sviluppo di un impresa; 3.le relazioni:amicizia e amore; 4.L'innovazione e la creatività 5. Vincere la paura: la determinazione ed il coraggio - e per ciascun tema un confronto tra un nostro saggio di terza generazione e un nostro giovane. Prevista la partecipazione di tanti studenti e uomini e donne esperti in vari settori come Angelo del Monte, imprenditore nel settore alimentare; Carlo Vivaldi Forti professore universitario sociologo e scrittore, Guido Favilla imprenditore agricolo; Marcella Grabau, formatore motivazionale; Romina Lombardi scrittrice e autore del libro "Giovani Inversi" e direttore del blog magazine L'Ordinario; Alessandra Angeli Filmaker , attrice e stilista; Fabio Bottaini musicista ed ideatore dell'Ectomusica; Gildo dei Fantardi cantastorie. L'evento è promosso da 3Generazioni - L' unione generazionale per il progresso.



Felice Marra, presidente di 3Generazioni ha evidenziato che l'iniziativa vuole contribuire a promuovere una nuova società fondata sull'unione di giovani, adulti e saggi di terza generazione. Un modello di comunità solidale che punta alla forza degli esseri umani per promuovere il nuovo umanesimo italiano. Le persone, in quanto esseri spirituali si completano nelle relazioni con gli altri e in questa relazione si trasmettono il patrimonio di conoscenze, le esperienze ed i valori. L'iniziativa è molto significativa per i nostri giovani, che oggi hanno smarrito i punti di riferimento e che devono tornare ad essere protagonisti del loro futuro riappropriandosi delle capacità di immaginazione, di creazione e determinazione.



Flavia Federighi responsabile di 3Generazioni Lucca ha evidenziato l'importanza di avvicinare e coinvolgere i nostri giovani ai grandi temi della nostra societa' per farli sentire protagonisti del loro futuro.



"I nostri giovani hanno bisogno di essere presenti in questa societa'. Ci stanno chiedendo considerazione anche attraverso il loro silenzio" - ha puntualizzato Flavia Federighi. Raccontami una storia è l'espressione del miracolo della vita, che viene condivisa con gli altri. Raccontami una storia è tornare a sognare e progettare e dare l'esempio concreto della realizzazione. Unire le generazioni per ricostruire il valore dello stare insieme in una comunità è il grande obiettivo del nuovo umanesimo italiano cui si ispira questo evento. All'evento sarà presente anche il dottor Massimo Silva esperto in comunicazione e in programmazione tecnologica/informatica già promotore dell'evento "le tecnologie imperfette" molto attento al mondo giovanile, il quale presenterà idee e progetti per combattere il disagio giovanile dei nostri tempi. Il dottor Massimo Silva ha puntualizzato " noi tutti abbiamo la responsabilità di costruire le basi di una nuova comunità per dare valore alla vita e superare questo degrado che non ci fa più pensare. Dobbiamo utilizzare le tecnologie al servizio degli esseri umani e non più schiavi delle tecnologie. Serve valorizzare il valore della nostra terra, i nostri prodotti agricoli e l'economia reale. Lucca può essere un ottimo laboratorio per valorizzare questi progetti che puntano al progresso della vita e al benessere".L'evento, unico del suo genere ed in anteprima nazionale, è aperto alla cittadinanza.