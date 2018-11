A Lucca prosegue la lettura dell'Eneide di Virgilio

Altre notizie brevi

venerdì, 16 novembre 2018, 15:42

Promuovere l'attività ludico motoria nelle scuole dell'infanzia. Questa l'importante finalità del nuovo progetto 'Il Corpo e il Movimento' promosso dall'associazione 'Slurp' di cui fanno parte Soroptimist, Lions 'Le Mura' e Lions " Lucca Host, Unione veterani dello sport, Rotary Club e Panathlon International Club Lucca, con la collaborazione e il...

venerdì, 16 novembre 2018, 14:48

E' incentrato sul benessere del cervello, sull'allenamento delle sue capacità e sulle possibilità di farlo invecchiare meno rapidamente, l'incontro in programma martedì 20 novembre, alle 16, al Cohousing Del Moro, al n. 3 dell'omonima via del centro storico di Lucca.

venerdì, 16 novembre 2018, 13:27

La Sistema Ambiente Spa, informa la cittadinanza che è in corso il monitoraggio annuale dell’attività di compostaggio domestico sul territorio dei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano.

venerdì, 16 novembre 2018, 12:54

Sette incontri da novembre 2018 a maggio 2019: una splendida occasione per trascorrere il pomeriggio con la propria famiglia e riscoprire, attraverso il gioco, le opere d'arte che ci circondano. Il primo appuntamento, questa domenica 18 novembre, è dedicato a "Il re dei lucchesi".

venerdì, 16 novembre 2018, 11:05

"Chiediamo l'abrogazione definitiva di una norma che oggi mette a rischio circa 2mila aziende in Toscana", è la richiesta di Giorgio Dell'Artino, presidente di azione Ncc, che si fa portavoce del profondo disagio che agita la categoria.

venerdì, 16 novembre 2018, 09:03

Anche l'associazione ARNo riporta il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Riccardo Benvenuti: "Il primo novembre - dichiara - eravamo tutti insieme al Caffè margherita di Viareggio per presentare il suo splendido calendario dedicato alle cattedrali nel mondo.

venerdì, 16 novembre 2018, 08:44

Sabato 17 novembre all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino un pomeriggio culturale aperto a tutti. Alle 17.00 sarà proiettato il documentario realizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca per il bicentenario dell'arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca, già presentato alle scuole della provincia, per...

giovedì, 15 novembre 2018, 19:04

Un ristoratore lucchese aveva ricevuto una bolletta di conguaglio dalla società per il consumo elettrico da 4 mila euro, e dopo averla pagata si è visto arrivare una nuova doppia bolletta da 8 mila euro. A questo punto ha deciso di non saldare il conto davvero troppo salato e si...

giovedì, 15 novembre 2018, 16:17

Fratelli d'Italia ha proceduto al rinnovo delle cariche dei rappresentanti territoriali che faranno capo al Presidente provinciale Marco Chiari:

giovedì, 15 novembre 2018, 14:49

Più curato e più sicuro il sentiero delle cave di Matraia grazie alla realizzazione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria realizzati dall'amministrazione comunale.