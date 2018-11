A Vorno si commemorano i caduti della Grande Guerra

Altre notizie brevi

Nell'ambito dei percorsi di pedagogia globale dedicati alle nuove consapevolezze promossi dal Comune di Capannori e dall'associazione Paideia, domani (sabato 10 novembre) alle ore 17.30 nella sala consiliare in piazza Aldo Moro a Capannori si svolgerà la conferenza "La relazione madre-bambino e l'importanza del contatto nei primi anni di vita"...

Andrea Recaldin, commissario Lega Provincia di Lucca, commenta l'attacco del vicesindaco di Porcari Franco Fanucchi all'esecutivo (in carica da quattro mesi) sul mancato arrivo dei fondi per la messa in sicurezza del Rio Leccio. "Ci sorprende - afferma - che un problema che a Porcari esiste da sempre e che...

"Con la decisione di sospendere l'attività dell'ufficio anagrafe il sabato mattina, l'amministrazione comunale di Altopascio si pone fuori dal mondo. Sindaco ed assessori infatti forse non sanno (ma c'è da scusarli vista la loro mancanza di qualsivoglia esperienza lavorativa) che molti cittadini usano proprio il Sabato mattina per svolgere tutte...

Domani, sabato 10 novembre, alle ore 10 all'auditorium del centro sanitario di Capannori in piazza Aldo Moro si terrà l'incontro "La frontiera marina: testimonianze dell'Aquarius".Alessandro Porro, soccorritore dell'organizzazione non governativa internazionale Sos Méditerranée, parlerà della propria esperienza sulla nave, adesso ferma nel porto di Marsiglia perché senza bandiera, che dal...

Montemagno celebra anche quest'anno la stagione autunnale con la dodicesima festa della castagna. La castagna sarà dunque la regina incontrastata sabato 10 novembre dalle 16 alle 22 e domenica 11 dalle 11 fino alle 22, all'ex scuola elementare di Montemagno, affiancata da una serie di eventi collaterali fatti di piacevolezze enogastronomiche.

Domani (sabato 10) alle ore 15 all'ostello "La Salana" di Capannori sarà presentata la joelette, una carrozzella inclusiva che permette a tutti di percorrere i sentieri, che sarà messa a disposizione dei cittadini grazie all'amministrazione comunale, all'associazione Aeliante e al Cai sezione di Lucca.Parteciperanno il sindaco, Luca Menesini, il presidente...

Il WWF Toscana interviene in risposta alle dichiarazioni del presidente della regione Toscana, il governatore Enrico Rossi, in merito agli eventi catastrofici dei giorni scorsi.

"Non ho mai visto un Governo o un'altra istituzione pubblica risarcire un incendio. Questa dei soldi negati dal Governo dopo l'incendio sul Monte Serra mi pare una polemica inutile e sterile che serve solo a questo o a quel politico a farsi un po' di pubblicità sui media" così Francesco...

Si è vaccinata anche quest'anno contro l'influenza l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. E rinnova l'appello già rivolto ai cittadini un paio di settimane fa, quando è stata lanciata la campagna regionale per la vaccinazione antinfluenzale.

Ancora un corso BLSD (primo soccorso ed uso del defibrillatore) a Lucca presso la scuola Artedanza Arabesque in via delle Tagliate, 548 a Borgo Giannotti (di fronte all'ACI) organizzato da Fabrizio Bonino con l'Associazione Cecchini Cuore Onlus.Il corso teorico e pratico è totalmente gratuito ed aperto a tutti: adulti, ragazzi...