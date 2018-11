Aducons Law e Food dopo ricorso fa annullare maxi-bolletta da 8 mila euro

giovedì, 15 novembre 2018, 19:04

Un ristoratore lucchese aveva ricevuto una bolletta di conguaglio dalla società per il consumo elettrico da 4 mila euro, e dopo averla pagata si è visto arrivare una nuova doppia bolletta da 8 mila euro. A questo punto ha deciso di non saldare il conto davvero troppo salato e si è rivolto all'Aducons Law & Food per chiedere aiuto e chiarimenti.

Assistito dagli avvocati messi a disposizione dall'associazione che tutela gli utenti e i consumatori non solo è riuscito a farsi annullare la bolletta da 8 mila euro ma anche a vedersi risarcire i primi 4 mila sborsati in precedenza perché non dovevano nemmeno essere richiesti in pagamento poiché già in prescrizione, per decorrenza dei termini.

Ogni quindici giorni l'associazione mette a disposizione dei cittadini un esperto in bollette (prossimo appuntamento lunedì 26 novembre), ci si potrà recare alla sede dell'Aducons Law e Food per poter parlare con lui e farsi consigliare. L'associazione che cura gli interessi di utenti e consumato rimette a disposizione un "tecnico" a cui poter far vedere le bollette di tutte le utenze per avere un parere sulla loro correttezza e ricevere consigli.

Alla sede di via del Crocifisso n° 4 a Lucca ci si potrà recare liberamente, ma meglio se su appuntamento chiamando allo 0583/582621. Sarà possibile fareverificare tutte le proprie bollette e utenze: telefoniche, gas, luce, acqua, l'esperto ci dirà se sono calcolate in modo adeguato e analizzerà tutte le voci. Potrà anche fornire suggerimenti per la migliore bolletta, in base alle proprie esigenze e ai propri consumi, in vista anche della liberalizzazione del mercato che dovrebbe scattare nel 2020. Ci si può rivolgere all'Aducons Law e Food per qualsiasi esigenze dalle maxi bollette dovute ai conguagli a quelle che noi riteniamo normali.

Aducons Law & Food