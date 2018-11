Al via gli "Aperitivo a pennello" ogni terza domenica per tre mesi

Altre notizie brevi

venerdì, 16 novembre 2018, 17:56

La Toscana riceverà 95 milioni 720 mila 939,75 euro dal Ministero dell'Istruzione per interventi di edilizia scolastica relativi alla prima annualità del triennio 2018-2020, così come stabilito con apposito decreto ministeriale del gennaio scorso.

venerdì, 16 novembre 2018, 17:07

Intervento in notturna per diminuire i disagi sulla circolazione veicolare dal 26 novembre al 1 dicembre sulla via di Tiglio a San Filippo dove Geal spa sta sostituendo le tubature dell'acquedotto che serve tutta la zona.

venerdì, 16 novembre 2018, 15:42

Promuovere l'attività ludico motoria nelle scuole dell'infanzia. Questa l'importante finalità del nuovo progetto 'Il Corpo e il Movimento' promosso dall'associazione 'Slurp' di cui fanno parte Soroptimist, Lions 'Le Mura' e Lions " Lucca Host, Unione veterani dello sport, Rotary Club e Panathlon International Club Lucca, con la collaborazione e il...

venerdì, 16 novembre 2018, 14:48

E' incentrato sul benessere del cervello, sull'allenamento delle sue capacità e sulle possibilità di farlo invecchiare meno rapidamente, l'incontro in programma martedì 20 novembre, alle 16, al Cohousing Del Moro, al n. 3 dell'omonima via del centro storico di Lucca.

venerdì, 16 novembre 2018, 13:27

La Sistema Ambiente Spa, informa la cittadinanza che è in corso il monitoraggio annuale dell’attività di compostaggio domestico sul territorio dei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano.

venerdì, 16 novembre 2018, 12:54

Sette incontri da novembre 2018 a maggio 2019: una splendida occasione per trascorrere il pomeriggio con la propria famiglia e riscoprire, attraverso il gioco, le opere d'arte che ci circondano. Il primo appuntamento, questa domenica 18 novembre, è dedicato a "Il re dei lucchesi".

venerdì, 16 novembre 2018, 11:05

"Chiediamo l'abrogazione definitiva di una norma che oggi mette a rischio circa 2mila aziende in Toscana", è la richiesta di Giorgio Dell'Artino, presidente di azione Ncc, che si fa portavoce del profondo disagio che agita la categoria.

venerdì, 16 novembre 2018, 09:03

Anche l'associazione ARNo riporta il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Riccardo Benvenuti: "Il primo novembre - dichiara - eravamo tutti insieme al Caffè margherita di Viareggio per presentare il suo splendido calendario dedicato alle cattedrali nel mondo.

venerdì, 16 novembre 2018, 08:44

Sabato 17 novembre all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino un pomeriggio culturale aperto a tutti. Alle 17.00 sarà proiettato il documentario realizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca per il bicentenario dell'arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca, già presentato alle scuole della provincia, per...

venerdì, 16 novembre 2018, 08:42

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...