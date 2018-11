All’Informagiovani un incontro gratuito riguardante Garanzia Giovani, Eures e Centro per l’Impiego

Altre notizie brevi

Un'area didattica con "isole" dove si trovano piante aromatiche, floreali e fruttifere presenti nel territorio fin dall'antichità e collegate a divinità o personaggi della mitologia greco-romana. È questo il percorso archeo-botanico "Le piante degli dei" realizzato nell'hortus romanus presso l'area archeologica, risalente al I-II secolo avanti Cristo, di via Martiri...

FILCTEM CGIL UILTEC UIL FEMCA CISL comunicano che in data 16 novembre si sono svolte le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso la Società Gesam S.p.A.

Le Associazioni Focolaccia e Ponte sono accomunate nel dolore per la perdita di Mauro Galeotti, carissimo amico, socio attivo e trascinatore. Della prima, presidente negli anni travagliati della scissione, fu il garante della continuità di quelle attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto degli ambienti montani riuscendo a trasmettere, anche...

"Ringraziamo la Polizia Giudiziaria per aver sgominato la banda di malfattori specializzata in maxifurti ai danni degli anziani. La particolare spietatezza della banda e il fatto che questa agisse per lo più nei confronti delle persone più deboli e indifese, anche nella nostra comunità, rende i reati commessi ancor più deplorevoli.

Sabato 24 novembre alle ore 17 al polo culturale Artémisia di Tassignano è in programma l'incontro intitolato 'Donne nella cultura e nella spiritualità andina' promosso dall'Associazione Amici del Perù, in collaborazione con il Comune di Capannori e la Commissione Pari Opportunità.

E’ in programma per sabato 24 novembre il primo incontro pubblico con i cittadini di Montecarlo della Candidata a Sindaco alle prossime elezioni amministrative, Simona Alfani.

Enti pubblici e associazioni private potranno accedere ai contributi stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il sostegno di eventi e iniziative rilevanti.

Il prossimo fine settimana il campione paraolimpico Stefano Gori, insieme al Gruppo Sportivo Sempione 82, sarà presso le scuole di Seravezza, Ponte a Moriano, Gallicano e Lammari. Sarà una tre giorni dove sia gli studenti che i docenti e dirigenti scolastici saranno coinvolti in questi incontri che Gori organizza ormai...

Sabato 24 novembre anche a Capannori si svolgerà la 22° giornata della colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus e realizzata a livello locale grazie ai volontari del Banco Alimentare della provincia di Lucca. L'amministrazione comunale quest'anno rinnova il proprio supporto all'iniziativa che negli anni è diventata uno dei...

Il termine della mostra di periodici del '68 è prorogato a sabato 24 novembre. '68... e non solo ! Il lungo '68 nei suoi periodici. Presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca (g.c.) fino a sabato 24 novembre sarà possibile visitare la mostra di alcuni dei numerosissimi periodici diffusi in...