Altopascio, Pd e Viviamo Altopascio: "Riteniamo che la nuova scuola di Badia sia un'opera prioritaria"

martedì, 6 novembre 2018, 15:34

I Consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza Partito Democratico e Viviamo Altopascio intervengono in merito alla tanto discussa scuola di Badia Pozzeveri:

"L'Amministrazione D'Ambrosio ha tracciato un percorso chiaro, con atti concreti, e l'adozione e la definitiva approvazione della variante al regolamento urbanistico sono un passaggio indispensabile, nel percorso di progettazione del nuovo edificio scolastico di Badia Pozzeveri - si legge nella nota - . A breve presenteremo il progetto in commissione urbanistica e ai cittadini: due momenti di partecipazione e condivisione molto importanti, per noi necessari e preziosi.

Come maggioranza, riteniamo che la nuova scuola di Badia sia un'opera prioritaria, per rispondere ai bisogni della cittadinanza. Abbiamo preso un impegno preciso durante la campagna elettorale e stiamo compiendo tutti i passi necessari per rispettarlo: per il bene di Altopascio, prima di ogni altra cosa" concludono.