Anagrafe ad Altopascio, Lega: "Scelta scandalosa a danno dei cittadini e dei lavoratori"

venerdì, 9 novembre 2018, 12:43

"Con la decisione di sospendere l'attività dell'ufficio anagrafe il sabato mattina, l'amministrazione comunale di Altopascio si pone fuori dal mondo. Sindaco ed assessori infatti forse non sanno (ma c'è da scusarli vista la loro mancanza di qualsivoglia esperienza lavorativa) che molti cittadini usano proprio il Sabato mattina per svolgere tutte quelle commissioni che durante la settimana non riescono a fare per motivi di lavoro".

E' dura la posizione dei rappresentanti della Lega, Fagni e Marconi, sulla notizia dell'anagrafe (così come il resto del comune) di Altopascio chiusa appunto il sabato mattina.

"Altro che post social per decantare la digitalizzazione del servizio! Ci siamo ormai abituati ai continui proclami di questa giunta ma - mentre si concentra sull'anagrafe digitale - l'amministrazione farebbe bene ad occuparsi soprattutto dei disagi che sta arrecando alla cittadinaza per la modifica degli orari degli uffici comunali tutti. L'apertura del solo martedi pomeriggio (inizialmente era martedì e giovedì) non è sufficiente per ovviare a questa mancanza. Bisogna ripristinare subito l'apertura dell'ufficio anagrafe del sabato mattina poiché moltissimi cittadini ci segnalano serie difficoltà anche semplicemente nel rinnovare la carta di identità o a fare un cambio di residenza a causa di questa chiusura. Abbiamo dato sei mesi di prova per testare questa scellerata scelta di modifica degli orari. E' bene che il Sindaco D'Ambrosio e la sua giunta prenda atto anche di questo fallimento e si adoperi immediatamente per ripristinare un servizio necessario alla cittadinanza."-chiudono i due esponenti del Carroccio