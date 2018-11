Angeli, litografi a Lucca. La stamperia Angeli: quattro decenni di litografie

Altre notizie brevi

martedì, 20 novembre 2018, 16:35

Un interessante corso di aggiornamento per i medici della provincia di Lucca è in programma sabato 24 novembre a partire dalle ore 8.30 sul tema “Ecografia clinica: la ricerca del segno”. L’evento, organizzato dall’Ordine dei Medici di Lucca, si terrà nella sede della Croce Verde di viale Castracani.

martedì, 20 novembre 2018, 15:42

Nelle giornate di domani, mercoledì 21 e giovedì 22 si svolgeranno importanti lavori di rifacimento degli asfalti sulla via Romana ad Antraccoli e in particolare fra via dei Pini e via per Picciorana. In tale tratto dalle ore dalle 8.30 alle 18.00, in corrispondenza del cantiere, ci sarà un restringimento...

martedì, 20 novembre 2018, 14:27

Il Popolo della Famiglia di Lucca lancia l'allarme e denuncia: "I dati appena diramati dall'Istat confermano un ulteriore crollo delle nascite anche sul nostro territorio, nel primo semestre del 2018 complessivamente pari al 3,49 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, che già aveva fatto segnare un record storico negativo".

martedì, 20 novembre 2018, 14:08

"Lucca è una città splendida e la sua provincia è piena di bellezze, non è possibile farla cadere nel baratro." Commenta così Andrea Recaldin - neo Commissario provinciale della Lega - l'indagine pubblicata da "Italia Oggi" che vede la provincia di Lucca sprofondare al 66° posto (ultima in Toscana) quanto...

martedì, 20 novembre 2018, 12:55

Sabato 24 novembre, alle 17.30, presentazione del calendario 2019 del maestro Riccardo Benvenuti, "Le cattedrali della pace", in omaggio alla sua recente scomparsa, all'Hotel San Luca Palace di Lucca.

martedì, 20 novembre 2018, 08:57

La Camera penale di Lucca “Leonardo Lapasin Zorzit”, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca AIGA, AIAF, Osservatorio Nazionale sul Diritto Di Famiglia, organizza una tavola rotonda su "La proposta governativa del processo senza fine: l'irragionevole durata del processo", il 22 novembre, dalle 15 alle 19, presso l'Auditorium Fondazione...

martedì, 20 novembre 2018, 08:47

L'incontro si svolgerà mercoledì 21 novembre, con inizio alle 21, presso Casa del Boia, in Via dei Bacchettoni, 10, a Lucca. Ingresso dalle mura."Nelle ultime settimane - esordisce LeU - si sovrappongono dichiarazioni tese a dichiarare finita l'esperienza di Liberi e Uguali, ma al tempo stesso dai territori è partito...

martedì, 20 novembre 2018, 08:46

Lucca, 19 novembre 2018 - Si terrà il 24 novembre prossimo, alle ore 15, presso il Complesso di San Micheletto, Sala degli Affreschi, di Lucca, il convegno “I mille volti del turismo odierno” dell’antropologo Luca Ciurleo, organizzato dal Polo FOR.TU.N.A., di cui sono parte integrante l’ISI Pertini di Lucca, l’ISI...

lunedì, 19 novembre 2018, 18:53

È già praticamente sold-out per la degustazione guidata, protagonisti i vini e i vignaioli di Cirò Revolution, che la delegazione Ais di Lucca ospiterà giovedì 22 novembre alle 20.30 presso la Casa del Boia.

lunedì, 19 novembre 2018, 17:30

A partire da questa settimana, addetti CTT Nord, riconoscibili mediante apposito cartellino esposto sul petto, chiederanno ai passeggeri di partecipare, con intervista diretta, alla Indagine di soddisfazione della clientela per l’anno 2018.