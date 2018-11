Arresto per droga, il plauso della Lega

giovedì, 1 novembre 2018, 13:10

"In riferimento all'arresto del giovane spacciatore, effettuato dai carabinieri di Lucca, tengo a ringraziare ancora una volta le forze dell'ordine, sempre attente alle esigenze dei cittadini e sempre pronte a garantire sicurezza e legalità". Questo il commento del segretario cittadino della Lega, Marcella Maniglia, che aggiunge: "Sicuramente non sarà dello stesso avviso il "dispensatore di morte" che ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo che avverrà il 13 novembre, ma come cittadino, come madre e come segretario della Lega, non posso fare altro che congratularmi con gli uomini e le donne in divisa, che nonostante le innumerevoli difficoltà, provano sempre e riescono spesso, a fare bene il loro lavoro"- chiude la Maniglia.