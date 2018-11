"Arte in cantiere" presto in via del Fosso

venerdì, 2 novembre 2018, 09:36

"Arte in cantiere" presto in via del Fosso. E' l'idea lanciata da Francesco Fella, parrucchiere da Luigi in piazza San Frediano, con la passione per la scultura, insieme al l'amico pittore Fabrizio Barsotti, con il suo studio in via del Fosso n153. L'idea è di aprire i fondi vuoti e ridare vita a zona poco conosciuta e dimenticata. Una via caratteristica e pittoresca.