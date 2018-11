Assemblea pubblica di LeU a Lucca

martedì, 20 novembre 2018, 08:47

L'incontro si svolgerà mercoledì 21 novembre, con inizio alle 21, presso Casa del Boia, in Via dei Bacchettoni, 10, a Lucca. Ingresso dalle mura.



"Nelle ultime settimane - esordisce LeU - si sovrappongono dichiarazioni tese a dichiarare finita l'esperienza di Liberi e Uguali, ma al tempo stesso dai territori è partito un tam tam di comitati composti da persone che hanno creduto e continuato a portare avanti il progetto di LeU che hanno costituito una rete ed organizzato per sabato prossimo 24 novembre a Roma una Assemblea dei Comitati di Liberi e Uguali alla quale sarà possibile partecipare anche da Lucca in pullman (per info telefonare al 3316677059)".

"In vista di questo appuntamento , per condividere le riflessioni, le preoccupazioni per l'attuale fase politica del Paese e per rilanciare la necessità di completare il processo costituente di LeU ed avere finalmente un partito all'altezza delle sfide sociali ed economiche che stiamo attraversando- dicono i promotori- abbiamo ritenuto necessario organizzare una assemblea pubblica intitolata Riprendiamoci la parola nella quale interverranno due importanti esponenti regionali Serena Spinelli (ArticoloUNO-Mdp) e Daniela Lastri (Sinistra Italiana) in un confronto aperto con tutte le persone interessate.

"A noi interessa – sottolineano i promotori- dare finalmente rappresentanza a quel mondo che esiste e che marcia per la pace, per l'accoglienza, per l'integrazione, per la solidarietà; a quel mondo che manifesta per il diritto universale allo studio; a quel mondo assolutamente plurale che sostiene Mediterranea; a quel mondo che si impegna al fianco dei sindacati per i diritti dei lavoratori che ci sono e per quelli che ci saranno; a quel mondo che vive la questione ambientale come una necessità e un'opportunità di crescita e sviluppo."