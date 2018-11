Barsotti: "Perché non organizzare un premio di pittura in memoria di Riccardo Benvenuti e Antonio Possenti?"

Altre notizie brevi

giovedì, 15 novembre 2018, 12:40

L’Associazione Terzo Millennio, attiva in città dal 1996 e da quasi 20 anni impegnata nella didattica nelle Scuole e per la popolazione adulta e anziana, come ogni anno, propone il nuovo ciclo di incontri di Arte Formato Famiglia, promossi in collaborazione con il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di...

giovedì, 15 novembre 2018, 10:17

E’ nata da poco “Tèlia”, Associazione di Promozione Sociale scaturita dall’entusiasmo di un gruppo di donne, che hanno accettato la sfida di mettere in gioco le proprie competenze, passioni e abilità per promuovere la crescita personale degli altri.

giovedì, 15 novembre 2018, 09:03

"Anche la Provincia di Lucca risponde presente all'iniziativa lanciata dal coordinatore regionale Susanna Ceccardi per dire no alla violenza sulle donne" Con queste parole il commissario provinciale di Lucca Andrea Recaldin lancia la due giorni del Carroccio nella nostra provincia.

mercoledì, 14 novembre 2018, 22:43

Martedì 20 novembre ore 21.15 al Cinema Astra di Lucca, nell'ambito del programma del Cineforum Ezechiele, verrà proiettato il corto Peccato capitale (Italia, 2018 - 10′) di Giuseppe Ferlito, tratto dal soggetto di Donatella Mascia vincitore della sezione corti del premio Racconti nella Rete 2018.

mercoledì, 14 novembre 2018, 22:42

Sabato 17 novembre alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la conferenza a cura di Alessandro Landucci, riguardo al Regolamento CITES: piante che hanno bisogno del passaporto.Alessandro Landucci, socio A.Di.P.A., è laureato in Scienze Biologiche e appassionato di piante grasse.Ingresso liberoADiPA – Associazione...

mercoledì, 14 novembre 2018, 16:59

Il consigliere regionale Gabriele Bianchi e tutto il Movimento 5 stelle esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’artista Riccardo Benvenuti. Una grave perdita per la comunità lucchese. Ai suoi familiari va l’abbraccio di tutto il Movimento.

mercoledì, 14 novembre 2018, 15:55

Ancora lavori di rifacimento dei manti stradali sul territorio comunale: nei primi giorni della settimana è stato asfaltato il tratto di strada in piazza Santa Maria che da via Buiamonti corre lungo il terrapieno delle mura fino alla porta omonima.

mercoledì, 14 novembre 2018, 14:48

Tanti cittadini di Rughi hanno partecipato ieri sera martedì 13 novembre alla prima assemblea di zona per il Controllo del Vicinato. Il sindaco Leonardo Fornaciari, il Comandante della Municipale Leonardo Bandettini, il Responsabile comunale per la sicurezza Antonio Fasiello, i Consiglieri incaricati Pietro Ramacciotti e Simone Giannini e forze dell'ordine...

mercoledì, 14 novembre 2018, 14:08

Sistema Ambiente spa ricorda a tutti gli utenti del Comune di Lucca che il 16 novembre scade il pagamento della seconda rata della tariffa corrispettiva 2018.

mercoledì, 14 novembre 2018, 12:33

Il Popolo della Famiglia di Lucca esprime il più profondo dissenso nei confronti della delibera approvata dalla Regione Toscana con la quale vengono messi a disposizione dei giovani sotto i 26 anni tutti i possibili mezzi contraccettivi in forma completamente gratuita: spermicidi, contraccezione sottocute, IUD (spirale), metodi di barriera, pillola...