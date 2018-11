Bindocci: "L'Ostello deve offrire una risposta ricettiva rivolta ad un turismo sostenibile, culturale, giovane magari pensando anche a realtà del terzo settore"

sabato, 10 novembre 2018, 16:52

L'Ostello deve offrire una risposta ricettiva rivolta ad un turismo sostenibile, culturale, giovane magari pensando anche a realtà del terzo settore. Lo dichiara in un comunicato il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci il quale aggiunge:

Il recente Avviso diramato dal Comune di Lucca circa la manifestazione di interesse per la riapertura e la gestione dell'Ostello di San Frediano rischia di essere, senza aprire una riflessione e un approfondimento in città su questo tema, una operazione di profilo riservato e poco trasparente per una struttura considerata Bene Comune, in grado di apportare al Turismo lucchese (attualmente poco governato e con evidenti squilibri insostenibili di qualità e presenze) correttivi sociali, solidali, responsabili, contributi culturali e associativi, spazi di interazione e scambio con cittadini e ragazzi di tutto il mondo, se non diventa elemento di confronto e di scelte chiare. Sopratutto a seguito della moratoria sulle licenze di certe attività dobbiamo stare molto attenti al fatto che l'Ostello - consentendo la possibilità di aprire Bar e ristorante - non si presti a delle speculazioni, per questo credo che vadano valorizzate in modo chiaro nella assegnazione dell'Ostello le realtà no profit con un impegno voltò verso il turismo sostenibile, sociale e solidale, e non i soliti che vogliono trarre meri profitti.

L'Ostello - prosegue Bindocci - è una opportunità unica che va saputa cogliere e recuperare utilizzando parametri specifici ed in cui la ricettività ha una dimensione unica e particolare.Si tenga però presente come è finita l'esperienza delle precedenti gestioni dell'Ostello, in maniera fallimentare, con ripercussioni sull'ospitalità turistica della città, chiusa ai giovani e ai ragazzi viaggiatori, ai pellegrini della Francigena, con danni sociali e umani ai lavoratori della struttura e ai fornitori e partners dell'attività. Pur essendo il Comune di Lucca tra i maggiori destinatari e vittime (per i mancati affitti pagati) di queste avventuristice e incapaci esperienze, non ci si è potuti sottrarre a soluzioni di emergenza con i sostegni dell'Inps, per coprire parzialmente il mancato reddito dei lavoratori messi per strada e le procedure legali di recupero di Tfr e stipendi non pagati, e in questa direzione si è lavorato per settimane con le sole energie e risorse dei lavoratori stessi e del sindacato.

Ora credo si possa cambiare cercando di utilizzare la lezione - conclude il consigliere comunale grillino - l'Ostello può essere il volano di uno sviluppo turistico diverso, magari rivolto al terzo settore, per una possibilità ricettiva che si distingua dagli Albergji e dai BeB, invito pertanto l'amministrazione a monitorare attentamente la questione come ho fatto anche nell'ultimo Consiglio Comunale.Non sta certamente alla,politica stabilire a chi assegnare l'Ostello, ma sta alla politica fare le scelte di fondo, e credo che dopo il dramma delle recenti gestioni debba fare riflettere.Per questo è importante evitare l'affidamento ad altre iniziative speculative e affaristiche , condotte da pseudo-esperti del settore turistico , purtroppo non pochi, che nascondendo invece intenti rovinosi e dannosi per la città, approfittando di quanto ancora l'Ostello può offrire come albergo, come bar e come ristorazione nel Centro Storico di Lucca pensano solo a fare affari.