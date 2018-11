Candidato al concorso "Corto Corto Mon Amour" il nuovo cortometraggio di Michele Sarti Magi

martedì, 6 novembre 2018, 13:19

Sarà candidato al concorso Corto Corto Mon Amour il nuovo cortometraggio di Michele Sarti Magi, giovane attivista e influencer lucchese di 21 anni. Le riprese saranno effettuate nel comune di Capannori e il video arriverà in Sicilia per il verdetto dei giudici il 12 di dicembre.

Dopo “I Have a Dream” e “Io non ti abbandono” questo è il terzo cortometraggio che Michele Sarti Magi gira in territorio Lucchese. Il cast sarà composto da giovani e meno giovani; per l’appunto Sarti Magi ha mosso un appello su Instagram e Facebook alla ricerca di comparse per questo progetto.

Il tema del cortometraggio sarà ‘la capacità di migliorare il mondo attraverso il cambiamento di noi stessi’. Sarti Magi ci fa sapere proprio che il nome è ispirato alla tipica frase di Ghandi “Be the change you want to see in the world”, tradotta: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Nel cortometraggio si parlerà appunto di un mondo che attraverso il cambiamento dei personaggi può migliorare. Una critica al presente, uno schiaffo alla società attuale.

Be The Change uscirà domenica 25 Novembre 2018 alle 21.00 sul canale You Tube Mike Channel